Un pamflet pe zi

Nu vom vorbi astăzi, în mod deosebit, despre întrunirile celor care se adună pentru că se aseamănă... În primul rînd, pentru că nu ştim dacă indivizii în cauză au autorizaţie şi dacă le-a aprobat cineva maşină cu girofar de la Poliţie. E foarte greu să-i deosebeşti între ei pe participanţii la astfel de mitinguri, pentru că zici că toţi sînt fraţi gemeni. Aceeaşi mimică, dar, în mod deosebit, aceleaşi apucături. Mitingurile cu cine se aseamănă se adună sînt unicate la noi. În primul rînd, ele nu se pot desfăşura în bune condiţiuni decît pe vreme ploioasă. Dar, atenţie, nu pe ploaie mocănească, deşi majoritatea participanţilor sînt nişte ciobani. Manifestările cu cine se aseamănă se adună ating apogeul în timpul descărcărilor electrice. Ştiţi cum e, a tunat şi i-a adunat! E ca la apelul de seară în armată, cînd tună sergentul sau ofiţerul de serviciu, că s-a scos trompeta din armată. S-a luat de politică, sărmana trompetă! Vom vorbi despre coincidenţe, reacţii şi tendinţe la popularitate, pretenţii la eternitate. Se întîmplă de multe ori să primesc telefoane după ce scriu despre cîte un personaj. Dacă fac vreun comentariu despre proşti, nu mă sună nimeni luni de zile! Nu se recunoaşte nimeni în viaţa romanţată a unui prost sub clar de lună. E drept, unii bărbaţi au avut probleme cu consoarta. „Nu cumva tu eşti ăsta? Cu cine mi-ai fost aseară sub clar de lună? Cum o cheamă?" Cînd scriu despre proşti, nimeni nu revendică patentul şi nu cere drepturi de autor. În alte cazuri însă, sînt obligat să dau explicaţii. Aşa am păţit cu ţucălarul de partid. A venit la redacţie şi s-a dat cu fundul de pămînt şi a aruncat cu ţucalul după mine. După care a strigat: "Cadristule, ce-ţi pasă de cîte ori îi duc eu ţucalul şefului meu? Te aia grija pe tine că are prostată?". După care, supărat foc, şi-a luat ţucalul în spate şi a plecat într-o direcţie necunoscută, că a auzit el că pune cineva de un nou partid. Doamne, nu ştiţi ce de castane am luat din cauza lui! O hahaleră! Nici nu credeam că avem atît de multe hahalere în politichia noastră, că există chiar o organizaţie a lor, bine structurată, care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui statut propriu. A fost chiar şi un miting al hahalerelor de partid. Ca şi în cazul unul discotecar beţiv, care tot îi doreşte moartea mamei sale cînd se îmbată, m-au sunat tot felul de indivizi. Nu toţi au aceeaşi tactică atunci cînd sînt pregătiţi să-ţi facă un reproş sau să te atace frontal. De pildă, un aşa-zis amic, care a mimat tot timpul prietenia, te ia pe ocolite atunci cînd se simte cu musca pe căciulă. Le-am reproşat că umblă cu cioara vopsită în politică. Alţii au căzut în eroare, crezînd că te poţi afirma în politică doar dacă eşti o hahaleră. De aceea, am primit şi telefoane de mulţumire de la indivizi fericiţi că a murit capra vecinului. S-au dus cu ziarul la şeful lor ca să-i arate că, în fine, le-a fost recunoscut statutul de hahaleră. Evident, în diverse cazuri, adversarii politici valorifică, după cum le indică cerebelul, pamfletele noastre în disputele lor electorale. Nu ştiam eu de ce se ploconeau unii: "Să trăiţi, şefu'!". Alţii mă felicită pentru creşterea nivelului meu de trai. Am primit nenumărate invitaţii şi propuneri pentru tăiat panglici.