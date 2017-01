UN PAMFLET PE ZI

Alcoolul şi Puterea

Ca simbol al politichiei noastre, găina beată continuă să controleze tot ce mişcă în ţara asta! Alianţa a împrumutat mersul şi apucăturile sale, în ciuda faptului că este imună la gripa aviară. Guvernul, ca să nu se lase mai prejos, se călăuzeşte după aceleaşi principii care au făcut din găina beată un exemplu revoluţionar de necontestat. Găina beată este cea care întreţine starea de profundă mahmureală la cel mai înalt nivel. Mai marii ţării, unii dintre ei, nu toţi, au ajuns personaje de cimilituri şi bancuri. Rar auzim vorbindu-se serios şi laudativ la adresa vreunui ministru sau politician din vîrful Puterii. Se ţes tot felul de legende în jurul unor amante focoase cu apucături şi fiţe de găină beată. Nu mersul împleticit ne doare la politicieni, ci lipsa lor de coerenţă, behăiala zilnică şi discursurile lor ieftine cu damf de cetăţean teribil de turmentat. Găina beată este un personaj actual şi reprezentativ pentru clasa noastră politică. Sînt aleşi ai poporului care mai petrec şi astăzi în baza succesului repurtat în alegeri. O ţin din chef în chef şi nu reuşesc să se mai trezească la realitate! Răcnesc cît e ziua de mare la popor, adresîndu-se cu formula: "Băiete, mai adu două mari…" E limpede că găina beată din el confundă naţiunea cu un cîrciumar care are obligaţia să stea numai în picioarele lui. Eu cred că găina beată din politichia ajunsă la putere nu realizează că au trecut doi ani degeaba! Tot încearcă să se dreagă cu ciorbă de burtă, dar îi fură opoziţia lingura, mujdeiul şi ardeiul! Cred că nu a existat niciodată atîta brambureală degeaba în ţara asta! Spun bătrînii că găina beată de la creastă se ameţeşte… Unora li s-a urcat puterea la cap şi s-a transformat în alcool. A fermentat drojdia în scăfîrlia celor care s-au cocoţat prea sus pentru a mai putea evita starea de ebrietate. Puterea şi alcoolul fac, în cazul unora, casă bună, dar efectele negative le suportă amărăşteanul, omul din popor, care nu are nici o vină! Asistăm la tot felul de combinaţii periculoase între alcool şi putere. Alcoolul şi puterea le iau unora minţile! Alţii se prostesc. Reacţiile adverse ale combinaţiilor alcool-putere sînt de-a dreptul imprevizibile. Unul plînge din senin. Altul uită brusc şi bruma de limbă engleză pe care o are la bază. Retrag, alţii nu retrag trupele din Irak. Se tăvălesc. Intră pe contrasens. Îşi pun coarne. Mă refer la aliaţi. Se strîmbă unii la alţii în faţa şi în spatele Alianţei. Dacă ar fi rămas numai la stadiul de alcool, cum s-a întîmplat după anunţarea rezultatelor finale la alegerile generale, ne-ar fi fost şi astăzi simpatici… Combinaţia alcool - putere i-a făcut pe unii din oameni neoameni… Noroc că s-a mai răcorit afară! Pentru ţărişoara noastră, alcoolul şi puterea fac ravagii împreună! Sînt personaje care se comportă ca o găină beată cînd trebuie să ia decizii importante pentru ţară! Ce bază să pui pe ei! Tu te urci într-o maşină condusă de un şofer aflat în stare de ebrietate? Ne-au tras în piept portocaliii în campania electorală… Că ei nu consumă alcool şi că nu fac abuz de putere! Da' de unde! Şi-au înfundat pînă şi nările cu prafurile puterii. Din cauza excesului, horcăie tot timpul. Trag pe nas putere şi se clătesc cu alcool. În felul ăsta, zic ei, sînt mai… şmecheri! Nu aţi văzut ce fiţe fac toţi cei cărora li s-a urcat puterea la cap! Dacă mai adaugă şi un strop de alcool… Puterea şi alcoolul ţin ţara pe jar. Una zice alcoolul, alta răspunde puterea. Cu alte cuvinte, nu au două vorbe la un loc! Găina beată se naşte din doi aliaţi care se bat cap în cap. Conform tradiţiei din politichia noastră, aliaţii se bat cap în cap, precum şi hotărîrile lor! Alcoolul şi puterea, sărăcie la casa omului! Pe unde trece, găina lasă dîră. S-ar da cocoş, dar stă prost cu băşica udului! Alcoolul şi puterea întruchipează forţa răului. Sub influenţa lor, debandada şi vraiştea reprezintă elementele de bază care conturează politica găinii bete. Alcoolul şi puterea dăunează grav naţiunii!