UN PAMFLET PE ZI

Plătica este un peşte care se hrăneşte foarte bine cînd sînt… valuri. Pescarii amatori de plătică ar trebui să-şi încerce norocul cu undiţa în balta politichiei noastre sălbatice. Abundă politichia noastră de plătici care se simt bine cînd se fac valuri. În mod normal, frecvenţa cu care se produc valurile la noi ar trebui să contribuie direct la creşterea producţiei de energie a ţării. Constatăm cu surprindere că peştii mari din politichia noastră nu se bagă tot timpul în faţă! Sînt suficient de şmecheri cît să se folosească meşteşugit de numărul mare de plătici care doresc să se afirme multilateral dezvoltat! S-au specializat unii în făcut …valuri! Produc valuri prin mijloace specifice agitatorilor de profesie. Plătica din politichia românească a realizat că, la ora actuală, se poate trăi lejer din producţia zilnică de valuri. Sînt plătici care excelează în tot felul de trucaje politice, transformînd banalul în spectacol ieftin. Cele mai căutate şi apreciate de liderii partidelor aflate la putere sînt furtunile produse într-un pahar cu apă. S-a ajuns la un grad de spectaculozitate ieşit din comun, cu efecte pe care nici nu le gîndeşti. Pînă şi prezidentul Băsescu a realizat cît de important este rolul plăticii care provoacă valuri în politichie! Sînt informat că la Cotroceni există chiar un serviciu specializat în declanşarea la comandă a furtunilor în paharul cu apă. De cele mai multe ori, în toiul acestor furtuni, cît de mic a fost paharul, prezidentul a apărut în faţa naţiunii ca un corsar neînfricat. Trecerea dintr-un pahar în altul, adică de la o furtună la alta, a corsarului negru a lăsat opinia publică, avidă după astfel de spectacole, cu gura căscată. Plătica joacă un rol foarte important în regizarea, cu sunet şi lumină, a furtunilor dintr-un pahar cu apă. Plătica politichiei are de îndeplinit numeroase misiuni importante. De pildă, provoacă valuri ori de cîte ori prezidentului îi este dor de o criză în sînul Alianţei DA. Ca să stimuleze reflexele Partidului Democrat, cîinele de pază al Alianţei îl asmute asupra PNL. Furtunile din paharul cu apă au capacitatea de a deruta atenţia opiniei publice, care, în foarte multe situaţii, nu are habar unde trebuie să se uite şi ce atitudine trebuie să adopte. Plătica din politichia noastră trăieşte din valurile produse de pe o zi pe alta. Cîteodată, din exces de zel, tulbură prea mult apele, contribuind decisiv la creşterea densităţii de impurităţi pe metru pătrat de politică românească. Paradoxal, se arată mulţi pescari dornici să pescuiască în ape tulburi! Plătica din politichie are state vechi în materie de făcut valuri şi tulburat apele. A învăţat toate astea de la securiştii infiltraţi în partidele noastre istorice. Experienţa dobîndită îi serveşte de minune ori de cîte ori are interesul să aţîţe şi să încingă spiritele în politichie, chiar dincolo de politichie! Peştii mari ştiu cum să folosească plătica. De altfel, în politichie, totul se… plătică! Sînt indivizi care nu au nici un interes ca în ţara asta să fie linişte… Din acest motiv, cresc plătică! Şi alte înotătoare mici din acvariul politichiei sînt antrenate special ca să producă valuri ori de cîte ori Puterea o cere! A ajuns plătica precum serviciul de intervenţie! Mai marii ţării fac apel ca să producă valuri! Se laudă şmecherii că acum sînt pe val! Adică pe valul produs de plătică. Valul puterii e înşelător. Cînd te saltă, cînd te doboară! Ca să ne pună pumnul în gură, mai marii naţiunii îşi comandă valuri să ne arate nouă cît de tari sînt şi să luăm aminte… Parafrazînd-o pe pedista cu gura mare: "Ciocul mic, că acum noi sîntem pe val!" Să nu te dea, cucoană, valul cu cracii în sus! Scuzaţi expresia, dar valul mai şi îneacă sau doboară! Se joacă domnii în cauză de-a hidrocentrala de la Porţile de Fier. Fac valuri de dragul valurilor şi provoacă furtuni de dragul furtunilor într-un pahar cu apă rece! Cu alte cuvinte, îşi pierd vremea şi mint poporul!