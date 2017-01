UN PAMFLET PE ZI

În politichie, după cum se ştie, echipa de zgomote joacă un rol extrem de important. Practic, nimic nu mişcă astăzi fără alaiul de rigoare asigurat de echipa de zgomote. Chiar prezidentul în persoană este adeptul politicii prin foarte multe zgomote şi efecte speciale. Puternic influenţat de "Războiul stelelor", prezidentul s-a întrecut pe sine în materie de mult zgomot pentru nimic. Fără zgomote şi efecte speciale, politichia noastră nu ar mai avea nici un şpil şi nici un chichirez! De cînd cu noua putere, poporului i se oferă permanent spectacole de sunet şi lumină. Atenţie, pe gratis! Este singurul lucru care i se dă pe gratis! Şeful cu zgomotele nu este niciodată amendat de cei de la Mediu. Se are bine cu Sulfina... Cînd îi este românului mai bine, gata să se liniştească, prezidentul provoacă un zgomot de nedescris pe o anumită temă. Fac şi alţii gălăgie, nu-i vorbă, dar nu are nimeni talentul dumnealui! În primul rînd, că nu produce zgomote la întîmplare. Aiurea în tramvai, cum s-ar spune. Zgomotele care poartă marca prezidenţială sînt difuzate pe diverse teme şi variaţiuni menite să ţină opinia publică tot timpul cu sufletul la gură. Din acest punct de vedere, naţiunea este antrenată la sînge. Chiar dacă îi paşte otita, ca viitoare boală naţională, amărăştenii trebuie să fie conectaţi la zgomotele prezidenţiale. Se poate spune că înregistrează mari performanţe şi la acest capitol, reuşind să capteze interesul celor care văd în el unicul salvator al naţiunii. În materie de zgomote prezidenţiale pentru nimic, se lucrează pe bandă rulantă, foc continuu. Din această cauză, se produc confuzii acustice, precum şi reacţii de tot felul. Am ajuns în situaţia în care nu mai putem face diferenţa dintre ţînţar şi armăsar! Acum, pentru că prezidentul ne ţine într-un zgomot nesfîrşit, este din ce în ce mai greu să aflăm cînd face din ţînţar armăsar şi invers. Precizăm că nimeni nu stăpîneşte ca prezidentul arta de a face armăsar pur sînge dintr-un biet ţînţar, fie el şi localnic. Echipa de zgomote care l-a acompaniat pe prezidentul Băsescu în campania electorală a dat faliment! S-a ajuns aici pentru că nu a mai putut ţine pasul cu pretenţiile prezidenţiale şi cu noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în domeniu. Cerinţele de acum sînt de durată şi de cu totul altă natură... Ţinînd cont de creşterea numărului de decibeli prezidenţiali, pe teme privind serviciile de securitate sau retragerea trupelor noastre din Irak, am devenit o ţară extrem de zgomotoasă. În politichie, zgomotul este produs de surse dintre cele mai banale. De exemplu, suflatul nasului în timpul şedinţelor CSAT, gest care ar putea fi interpretat ca un atentat la siguranţa statului! Ca să-l culce la pămînt pe ministrul Apărării noastre, prezidentul a făcut foarte mult zgomot în limba engleză, surclasîndu-l net pe domnul Atanasiu. Zgomotele pe teme politice capătă adeseori ecoul unei gargare prelungite. Se face, de pildă, mult zgomot pentru nimic în privinţa creşterii nivelului de trai al populaţiei. Mai marii patriei, în frunte cu zgomotarul şef, nu înţeleg de ce poporul român nu se mulţumeşte să rumege în tăcere sloganul "Să trăiţi bine" (!!). Specialiştii guvernamentali susţin cu tărie că este hrănitor şi bun la gust... De cîte ori i se pare că poporul este tentat să-l dea uitării, prezidentul face un zgomot de nedescris, folosind o gamă largă de instrumente de percuţie, tromboane, tobe tip Manolo, pahare bune de spart, ţignale şi trompeţele. Toate aceste accesorii pentru producerea de mult zgomot pentru nimic sînt manevrate inteligent de un singur om. L-am putea numi omul orchestră al patriei noastre multilateral zgomotoasă. Şi în sînul Alianţei DA se cultivă zgomotul degeaba. Are un partid o iniţiativă, la scurt timp, ceilalţi aliaţi îl bruiază, făcînd mult zgomot. De cînd s-au instalat la cîrma ţării, portocaliii o ţin tot într-un strigăt şi urale. În lipsa faptelor, fac mult zgomot pentru nimic! Pentru că alămurile din dotare s-au uzat, se dau cu fundul de pămînt ca să ne abată atenţia de la realitatea înconjurătoare... În continuare, se face politică aiurea cu fumigene şi trasoare. Mizează mai marii ţării să scoată fum fără foc! Nu de alta, dar nu prea mai sînt voluntari dispuşi să le scoată castanele fierbinţi!