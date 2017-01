UN PAMFLET PE ZI

Ion Cristoiu a lansat un concept nou în materie de imagine şi popularitate prezidenţială. E vorba de scărpinatul poporului pe burtă. În felul acesta, luatul de brăcinari îşi pierde substanţial din efectul pe care l-a avut pînă acum în politichie. Noi am mai vorbit despre eforturile supraomeneşti, ţinînd cont şi de discul vienez, pe care le face prezidentul pentru a nu ieşi de sub pielea electoratului său. De cînd s-a insinuat parşiv în locul amintit, prezidentul este preocupat doar de creşterea ieşită din comun a procentelor sale din sondajele comandate cu frişcă cu tot. În acest context, scărpinatul poporului pe burtă joacă un rol esenţial în menţinerea sa pe cele mai înalte culmi de progres şi civilizaţie electorală. Burta dornică de mîngîiat şi scărpinat a naţiunii este un adevărat barometru electoral. Cum simte că alunecă la vale preţ de cîteva procente, gata, se şi repede cu gheruţele sale de felină la burta poporului! E preludiul băii de mulţime, specialitatea prezidentului. Continuă şi în vara asta telenovelele cu prezidentul om de omenie, dintr-o bucată sau caracter de caracter. S-a prins că cetăţeanului simplu îi place la nebunie să se uite în direct, prin intermediul televiziunilor, în gura prezidentului. Este, fără îndoială, cea mai filmată şi mai transmisă gură în direct de pe mapamond! La ore de vîrf, populaţia, mă refer strict la cea scărpinată pe burtă, se adună în faţa televizoarelor pentru a nu pierde grandiosul spectacol al gurii prezidenţiale. În cele mai multe ipostaze, mestecă produse la care poporul nu are acces din cauza preţurilor prea… condimentate. De cînd cu şpriţul de vară, gura prezidentului, în care e bine totuşi să nu intri, a cîştigat foarte mult în popularitate. Îi place românului scărpinat bine pe burtă hăhăitul prezidenţial! E leşinat, nu alta! Gura prezidentului rămîne principala vedetă a acestor zile în care sîntem bombardaţi cu tot felul de sondaje electorale pro Băsescu. Românii, mă refer strict la cei scărpinaţi pe burtă, studiază cu atenţie fiecare îmbucătură, fiecare înghiţitură şi fiecare sughiţ de bunăstare al prezidentului. Televiziunile pro preşedinte se întrec în tot felul de transmisiuni în direct: din farfurie, din supă, prim-planuri cu aperitivele pe cale de dispariţie, plan american cu un copan etc. Peste toate aceste bunătăţuri, stropite din belşug cu şpriţ de vară, tronează gura mereu veselă, hrănace şi setoasă a prezidentului. Fix, adică exact în gura lui, se uită acea parte a poporului care abia aşteaptă să fie scărpinată pe burtă de prezident! Sînt români care, văzînd o gură atît de bogată, se şi văd în continuarea ei! "Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?" - sînt întrebaţi cei mici. Răspuns - "Gură de preşedinte". Nu degeaba se spune că poporul român mănîncă şi petrece prin reprezentanţii ei! Din acest punct de vedere, sîntem asiguraţi pe încă un mandat, după cum decretează sondajele electorale estivale. Conceptul scărpinatului dă roade la noi. A reuşit prezidentul, printr-un artficiu mic, să nu iasă de sub pielea electoratului obsedat de mîncărime pe burtă şi chiar în alte locuri. Vor românii un preşedinte în şlapi? Îl pot avea. În curînd, vor fi lansate alte metode şi modele propagandistice electorale menite să-l apropie şi mai mult de poporul dornic să fie scărpinat pe burtă. Cel mai mult şi cel mai mult s-ar apropia de el prin… sapa de lemn. Un român proptit într-o sapă de lemn este imaginea cea mai apropiată de realitatea înconjurătoare. Sigur, gura de aur a prezidentului nu se potriveşte cu sapa de lemn, chiar dacă nu sînt obiecţii în ce priveşte calitatea materialului din care a fost făcută! Gura prezidentului i-a adus acestuia ceva capital electoral. Nimeni nu ştie să dea din gură mai bine decît domnia sa! Ne vrăjeşte, ne amăgeşte! Gura prezidentului îndeplineşte mai multe funcţii importante de conducere. E portavocea Partidului Democrat şi guriţa dulce şi otrăvită a unei părţi din PNL. Talpa poporului s-a învăţat să se uite tot timpul în gura prezidentului ca să fie scărpinată pe burtă! De ce nu şi pe spate?