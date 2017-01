UN PAMFLET PE ZI

Se fac tot felul de comentarii pe marginea fazei în care Zidane îi aplică un cap în piept unui fotbalist italian! De ce în cap şi nu în gură? Teoreticienii în astfel de reacţii şi lovituri fac tot felul de speculaţii pe marginea acestui caz. În ciuda experienţei sale, fotbalistul francez s-a făcut de kakao, confundînd coşul pieptului cu gura adversarului! La noi, la România, o astfel de eroare este de neiertat! Prezidentul Băsescu a demonstrat acest lucru cu prisosinţă în perioada cînd era primarul general al capitalei. Într-o aglomeraţie ordonată, pentru că la noi nimic nu este întîmplător, Băsescu i-a aplicat magistral un cap în gură unui comerciant, arab, om de afaceri sau ce o fi fost el la vremea aia! E drept, experienţa acumulată la bordul petrolierelor, unde se lucrează şi cu compasul, l-a ajutat să nu greşească ţinta! Capul în gură prezidenţial se caracterizează prin precizie, adresă şi virilitate. Trăgătorii noştri nu se coboară la nivelul coşului pieptului, ţintind mult mai sus! Capul în gură se practică pe scară largă şi în politichie, mai ales în disputa dintre generaţii. În PNL, de pildă, cum ridică un tînăr vlăstar capul şi vrea să se afirme, poc, la războiu, primeşte un cap în gură! Tot capul în gură, ca manieră largă de exprimare a independenţei politice, rezolvă şi problemele generate de excesul de transparenţă. Se trezeşte cîte unul vorbind pe lîngă partid. Ce credeţi că se întîmplă? Cu un cap în gură, este readus cu picioarele pe pămînt la adevărata dimensiune a realităţii înconjurătoare! Adevărul este că nu toţi au calităţile şi dotările necesare pentru a da un cap în gură la punctul ţintit. Trebuie să îl ajute şi natura, capul în gură nefiind chiar la îndemîna oricui! Uitaţi-vă la Boc! Cum credeţi că i-ar putea da un cap în gură lui Tăriceanu, care ştie să stea bine în şaua de pe bicicletă?! Pe furiş? Sigur, domnul Boc urmează întocmai politica parşivă a capului în gură de la Cotroceni, dar, în anumite situaţii, degeaba ai doctrină, dacă nu ai şi logistică! Fără discuţie, în politică, prezidentul este un veritabil as în materie de lovituri cu capul în gură. A scăpat premierul de Boc, care nu a apucat să-l "poc", dar cu prezidentul nu i-a mai ţinut figura! Capul în gură rămîne singura alternativă la lipsa de dialog. În sînul Alianţei, locul unde stînga nu ştie niciodată ce face dreapta, se comunică din ce în ce mai mult prin capul în gură! Normal, în aceste condiţii, eu nu cred că mulţi vor mai avea dinţi în gură pînă la sfîrşitul mandatului! Zidane s-a dovedit a fi un mic copil pe terenul de fotbal. I-a dat italianului un cap în coşul pieptului şi se dă mare pe chestia asta! La noi, în politichie, îţi faci drum cu coatele şi cu capul în gură. De-abia aşteaptă unii să se producă o grămadă organizată ca să se poată afirma plenar pe scena politichiei noastre. La început, în Parlament, au existat cîteva tentative timide. Acum, dacă nu eşti atent şi dacă nu ţii cont de plăcuţele de avertizare, ai toate şansele să te alegi cu un cap în gură. În ce priveşte libertatea de exprimare, se poartă pumnul în gura presei. Dar, în egală măsură, şi capul în gura presei. Au portocaliii de unde alege! Nu ne întrece nimeni la datul cu capul în gură! Dacă vrea să atingă culmile performanţei în materie, Zidane să vină să ia lecţii de la politicienii noştri! De cînd cu cafturile din Alianţa DA, vorbesc unii direct în batistă! Îşi dau aliaţii capete în gură pe diverse teme. Nu iartă nimic! Stau şi mă întreb dacă ministrul Apărării noastre mai are dinţi în gură de cînd cu retragerea trupelor noastre din Irak! A luat un cap în gură de la prezident şi pentru faptul că nu ştie limba engleză! L-a ajutat prezidentul să înveţe limba engleză fără profesor. După fiecare cap recepţionat în gură, el spunea "Yes". De atîtea capete în gură, unii au dat în bîlbîială. Alţii, dimpotrivă, nu se sinchisesc şi tratează totul cu un sictir permanent. Au devenit imuni la critică şi la primit capete în gură! Dai ca într-un cal mort! Nu ştiu dacă am ales exemplul cel mai fericit, pentru că astăzi, în politichia noastră, dai într-unul şi nechează doi!