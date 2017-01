UN PAMFLET PE ZI

Arestarea celor două băbuţe din Vaslui, pentru o datorie de 6 milioane lei vechi, reprezintă apogeul luptei împotriva corupţiei din România! În felul acesta, spre satisfacţia prezidentului Băsescu, sistemul ticăloşit din ţara noastră a primit o lovitură mortală exact sub centură! Reţeaua băbuţelor a fost desfiinţată după o acţiune bine pusă la punct de către echipele specializate. E un semnal de care pensionarii care pun bugetul de stat în pericol ar trebui să ţină seama! Riposta băbuţelor, luate ca din oală şi aruncate direct la bulău, a fost extrem de palidă. Una dintre ele, în vîrstă de peste 80 de ani, şi aşa nu mai avea voce şi snagă în ea! Ochiul ager al autorităţilor şi-a pus geana pe pensionarii din parc, veritabile cuiburi de viespi. S-ar putea ca şi dumnealor, în curînd şi în ciuda bastoanelor din dotare, să umple pînă la refuz celule de la Jilava. Puşcăria mafioţilor este în construcţie, dar puşcăria băbuţelor este o realitate. Toţi bătrînii la zdup! Aceasta este deviza recuperatorilor de datorii! Opinia publică poate răsufla uşurată. Băbuţele - pericol social - au fost puse cu genunchii pe baston! Aviz celor în vîrstă care mai îndrăznesc să îngroaşe rîndurile cozilor de la farmacii! Vreţi medicamente? Vreţi compensate? Guvernul nu vă pierde din ochi! Arestarea celor două băbuţe - pericol social - dă o nouă turnură luptei împotriva corupţiei şi a corupţilor din România. Era nevoie de un exemplu exemplar! Da, exemplar, bine am spus! Acum e limpede pentru şmecherii economiei subterane că instituţiile statului nu au timp de glume şi nu fac treabă de mîntuială! Legea nu iartă, nu glumeşte şi nici nu face farse! Spun unii că ne-am făcut din nou de caterincă! Bine că nu le-au încadrat pe băbuţe la… terorism! La început, cînd le-am văzut la TV, am crezut şi eu că la mijloc este vorba de o diversiune. Una dintre ele, cea de 80 de ani, semăna la faţă cu băiatul cu butelii de la Timişoara, dar m-am înşelat! Instituţiile statului sînt extrem de vigilente cu băbuţele - pericol social. E drept, nu se prea dau la rechini! Nu au scule adecvate pentru prinderea rechinilor şi a marilor mafioţi. O bătrînică senilă e mai uşor de momit pe drumul spre puşcărie. Îi dai un covrig şi spune tot! Sîntem ţara caraghioslîcurilor. SRI se ocupă de curcanii proveniţi din puii aviari, iar justiţia arestează numai băbuţe de peste 80 de ani! S-au perindat prin faţa noastră tot felul de zdrahoni care, pocnind de sănătate pe sticlă, declarau că nu suportă regimul de detenţie! Sînt unii care s-au îmbolnăvit subit a doua zi după trimiterea după gratii! Băbuţele - pericol social - nu au zis nici pîs. Nu prea au putut dormi, ce-i drept, dar nu s-au plîns! Marii mafioţi sînt suferinzi şi bolnăvicioşi! Pe ei nu se grăbeşte nimeni să-i trimită după gratii. Au avocaţi vorbăreţi care repetă refrenul cu drepturile omului şi cîntarea cu "nu suportă regimul de detenţie". În cazul băbuţelor - pericol social nu s-a făcut nici o concesie. Cum să nu poată suporta un om la 80 de ani regimul de detenţie! Marii datornici ai patriei sînt bine mersi. Îşi construiesc imperii pe buzunarul statului. Băbuţele reprezentau însă pericol social! Trebuiau anihilate urgent pentru a nu pune ţara în pericol! Atenţie la pensionari! Prea se mişcă dumnealor în voie prin parcuri, că bani de staţiuni nu au! Ce pun ei la cale? Nu sînt cumva o ramificaţie a reţelei băbuţele? Nu ar trebui şi ei anihilaţi pînă nu-şi fac de cap?! Acţiunea "Bastonul" prinde contur. Cine nu bagă capul direct la cutie s-ar putea să suporte rigorile legii! Arestarea băbuţelor - pericol social reprezintă un ultim avertisment. Nu mai cereţi pensii mari! Ce atîtea mofturi? Ce atîtea medicamente compensate?! Lupta împotriva corupţiei este nemiloasă! Se va trece la controlul sever al cupoanelor de pensie. Averile mahărilor de ieri şi de azi nu mai interesează pe nimeni! Să se facă ordine cu bătrînii! Să-şi bage minţile în cap toate băbuţele din ţară, iarba rea să piară! Imaginea cu băbuţele aşezate după gratii ar trebui să-i înspăimînte pînă şi pe cei din Cosa Nostra. În România, corupţia nu are nici o şansă!