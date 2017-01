UN PAMFLET PE ZI

De cîte ori dezbatem doctrinele prostiei, facem trimitere la proasta din tîrg. Toate comparaţiile şi analizele pe această temă se învîrt în jurul acestui personaj. Se spune adeseori: "Rîzi ca proasta-n tîrg!" Dacă observaţi, se umblă la detalii, la amănunte şi subtilităţi. Deşi noi credeam că altcineva rîde prosteşte, ei bine, am constatat că surpriza vine din altă parte! Proasta din tîrg pare a fi etalonul în materie de inepţii şi imbecilităţi. Dacă e aşa, nici nu mă mai miră faptul că bate zilnic cîmpii în politichie! Sînt personaje care seamănă foarte mult cu proasta din tîrg, după vorbă, după port. Sînt uşor de recunoscut, mai ales cînd îşi pun poalele în cap. Partea proastă e că a ajuns proasta din tîrg să guverneze această ţară! Nu e prea riscant saltul pe care l-a făcut în numai doi ani?! Sînt miniştri care acţionează şi iau decizii precum proasta-n tîrg. Nu au nici cea mai mică legătură cu subiectul, dar îşi dau cu părerea. Asta nu ar fi nimic, dar mai iau şi decizii dintre cele care te bagă în ceaţă definitiv! Cînd te conduce proasta din tîrg, nu e de mirare că dai cu oiştea-n gard! Tot rîzînd ca proasta-n tîrg, guvernanţii ne-au adus la disperare! E trist cînd prostia ajunge să guverneze România! Proasta din tîrg se lăfăie pe fotoliile Parlamentului. Cască, se întinde, precum măgarul în faţa primăriei, şi rîde din nimic! Cum s-ar spune, ca proasta-n Parlament! Dacă ţine cineva un discurs serios la microfon, proasta din Parlament se hlizeşte tot timpul. Cînd nu se hlizeşte, dar asta se întîmplă foarte rar, votează cu ambele mîini. Proasta din Parlament, care este una şi aceeaşi persoană cu cea din tîrg, se crede şmecheră şi votează cu o mînă pentru tot partidul. La nevoie, votează cu căţel şi cu purcel. Proasta din tîrg se crede Gioconda. Din orice colţ sau punct o priveşti, tot proastă e! Se spune că proasta din tîrg rîde cum rîde pentru că se gîdilă tot timpul în părţile ei sensibile. Ştie să facă şi bezele în mai multe culori. Sînt subiecte serioase pe care unii miniştri le tratează precum proasta din tîrg. Se uită la popor şi rîd precum proasta din tîrg! Poţi să crezi aşa ceva? Unii parlamentari cu apucături preluate din tîrg se amuză copios cînd se dezbat legi importante pentru ţară! În realitate, habar nu au despre ce este vorba! Stau aplecaţi peste fotolii şi vorbesc ca nişte ţaţe. E suficient să le arăţi un deget ca să izbucnească în rîs! Dacă se ia cineva de ei, îşi pun poalele în cap! Dumnealor au imunitate la toate! Te joci cu proasta din Parlament? Pardon, birjar. Cei care fac eforturi disperate să se bage pe sub pielea prezidentului Băsescu încearcă să copieze reacţiile modelului amintit. Concret, are sau nu are umor, indivizii în cauză rîd precum proasta-n tîrg! Au fost cazuri la Cotroceni cînd prezidentul nici nu a apucat să verse poanta şi ăştia au şi izbucnit în rîs! Culmea umorului din tîrg. Pentru cei aflaţi la putere, proasta din tîrg e un fel de-a fi. Le-a intrat unora în sînge comportamentul ei. Sînt fani proasta din tîrg. Spun dumnealor că proasta din tîrg le face viaţa mai veselă! Ciudată concepţie! Cert este că proasta din tîrg, care rîde cum rîde, i-a eclipsat pe Păcală şi Tîndală. Este de departe liderul prostiei actualizate din politichie şi nu numai… Cel puţin, la acest capitol, nu ne întrece nimeni! Să mai spună cineva că nu promovăm femeia pe noi culmi de progres şi civilizaţie. Proasta din tîrg rîde a pagubă. Rîde, dar nu e rîsul ei! Merg guvernanţii noştri din gafă în gafă, după care rîd ca proasta-n tîrg! Iese cîte un lider de partid pe sticlă, furios nevoie mare, şi anunţă măsuri disciplinare fără precedent. După cîteva zile, revine asupra deciziei şi, în loc de scuze adresate opiniei publice, rîde ca proasta-n tîrg! Păi, fraţilor, ăştia sînt conducători! Stau cu mîinile încrucişate, precum Gioconda politichiei noastre, şi rîd ca proasta-n tîrg! Rîd, rîd, dar pînă cînd?! Proasta din tîrg bîntuie peste tot şi face ravagii. Indicaţiile ei preţioase au pus la pămînt economia! Din cauza rîsului ei prostesc continuăm să staţionăm. Nu mai este valabil nici măcar proverbul cu cel care rîde la urmă!