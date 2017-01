UN PAMFLET PE ZI

Nimeni nu ştie mai bine ca politicianul român să se afle în… treabă! Este poate una din caracteristicile lui de bază cu care iese adeseori în evidenţă. Această latură a aflatului în treabă a devenit deja emblema unor politicieni care reprezintă actuala putere. Ei sînt renumiţi pentru faptul că, au, n-au treabă, îşi bagă nasul unde nu le fierbe oala! Politicianul portocaliu are un stil pervers şi dulce în a se afla în… treabă. Aflatul în treabă dăunează grav Alianţei DA. Pentru că a vrut să se afle şi el în treabă, ministrul Apărării noastre a declanşat un adevărat scandal internaţional. Premierul, la rîndul său, ca să se afle în treabă, vorbeşte, după modelul demisiei sale, BA DA/BA NU, despre retragerea trupelor noastre din Irak. Cel mai mult şi cel mai mult îi place să se afle în treabă prezidentului. Are, n-are treabă, dă fuguţa peste tot travestit, cînd în premier, cînd în ministrul Apărării noastre! Din acest motiv, după cum realitatea a demonstrat-o din plin, se creează tot felul de confuzii care influenţează direct poporul. Prezidentul s-a dedicat definitiv acestui stil de lucru, punînd în prim plam aflatul în… treabă. Şi-a creat, în acest fel, imaginea omului care le rezolvă el pe toate! Şi dacă pică o ţiglă de pe casa unui cetăţean român, prezidentul o zbugheşte iute către destinaţia cu pricina! Aflatul în treabă şi-a pus serios amprenta pe activitatea prezidentului, preocupat prea mult de tot felul de fleacuri. Aflatul în treabă prezintă riscuri de plafonare pentru cel care face exces şi erodează, în timp, imaginea. Cînd e rost de puţin capital electoral, ţup şi prezidentul! E sau nu de competenţa preşedintelui, ţup şi Băsescu! Să nu vă miraţi dacă o să-l vedeţi dirijînd circulaţia într-un sens giratoriu bucureştean! Şi guvernanţii se dau în vînt după aflatul în treabă. Se confruntă ţara cu probleme grele. Şi ce dacă? Domnii guvernanţi se află în treabă pe cu totul alte preocupări! Cel mai mult ne afectează aflatul în treabă pe plan extern. Sînt politicieni care din cauza portocaliului prea strident greşesc tot timpul destinaţia, aterizînd precum musca în lapte. Nu ne-ar păsa prea mult de zborul lor, dacă la mijloc nu ar fi vorba de soarta acestei ţărişoare! Aflatul în treabă are ca principal fundament ideologic teoria chibritului şi bătutul apei în piuă. Avem miniştri care nu au nici o treabă cu obiectul lor de activitate, dar, nu-i aşa?, vor să se afle şi ei în treabă! De multe ori, din cauza aglomerării guvernamentale, se calcă pe bombeuri cu băgătorul de seamă, dovadă conflictele pe care le au cu acesta. Sînt şi alte personaje cărora le place la nebunie să se afle în treabă. Pozînd în domnitori şi războinici de serviciu, ies des pe sticlă pentru a se afla în treabă. Cînd nu cunosc subiectul, se dau în spectacole ieftine, scîncesc şi se revoltă împotriva moderatorului, pe care îl acuză că vrea să-i dea extemporal. Te-ai şi găsit cui să-i dai extemporal! Se vede de la o poştă că i-au rămas pe bot urme prelungi de la cerneala pe care a băut-o cu sete în copilărie. De atîta aflat în treabă, am ajuns unde am ajuns! Guvernanţii se fac că mor de grija poporului. Domnii miniştri mimează guvernarea ca şi cum acum ar da examen pentru permisul de conducere a ţării! De atîta aflat în treabă, dau tot timpul în gropi şi calcă în străchini, ca şi cum ar suferi de miopie politică. Uitaţi-vă ce se întîmplă în sînul Alianţei. Toţi se află în treabă şi ţara se duce de rîpă! Asistăm la un prelungit cor de palme. Pe post de dirijor, prezidentul Băsescu împarte cu generozitate palme la toţi aliaţii. Pe post de diapazon, foloseşte obrazul premierului care a vrut să se afle în treabă pe tema trupelor din Irak. Greşeală fatală! Să nu fi aflat premierul Călin - de poveste că numai prezidentul poate să se afle în treabă la nivel naţional? Eroare gravă de pilotaj politic! Îl dor mîinile pe prezident de atîtea palme! Şi anul trecut, tot pe vremea asta, îl dureau palmele pe prezident! Dar din cauza numărului mare de geamparale. Există şi o parte medicinală a aflatului în treabă cu miros de mentă. Frecatul mentei, operaţiune despre care noi am mai vorbit, ocupă tot timpul celor care nu pierd ocazia de a se afla în treabă public. Avem un guvern alcătuit din foarte mulţi culegători de mentă! Curînd, vine vremea culesului…