UN PAMFLET PE ZI

Noi intrigi şi polemici duc politichia noastră foarte aproape de uşa cortului. S-a schimbat din mers registrul tactic şi artistic, în sensul că acum prezidentul preferă, în locul înjurăturii româneşti, bancul sec englezesc. Sigur, sînt unele deosebiri esenţiale între secul bancurilor englezeşti şi şpriţul de vară al poantelor de la "Golden Blitz"! Pînă acum, după cum am constatat cu toţii, bălăcăreala dintre aliaţi a fost accesibilă, ca mod de exprimare şi înţelegere, tuturor. Cum cei mai mulţi dintre politicienii noştri folosesc limbajul de ţaţă, disputele lor verbale au făcut deliciul mahalalelor mărginaşe din Bucureşti. Şi îl fac şi acum… Chestia e că prezidentul vrea ca de acum încolo aliaţii săi să se certe numai în engleză! Chiar zilele trecute, în plin vacarm politic, l-a tras zdravăn de urechi pe ministrul Apărării, acuzat că nu ştie o boabă de engleză. Nici măcar cît Iliescu la un loc! L-a flocăit bine pe Moş Teacă pe considerentul că nu este în stare să-i prezinte onorul în limba engleză! Prin eliminarea înjurăturii româneşti de factură strămoşească şi înlocuirea ei cu tot felul de sudalme britanice cu miros de ploşniţă riscăm ca, virgulă, clasa noastră politică să-şi piardă adevărata ei identitate. Ministrul Atanasiu s-a dovedit a fi un vajnic apărător al înjurăturii politice autentice cu un profund filon românesc. Nu că nu ar şti englezeşte, după cum susţine cu vehemenţă prezidentul, aflat într-o profundă stare de enervare după ce premierul Călin - de poveste i-a şterpelit soldăţeii de plumb! Prezidentul a dus scandalul din Alianţă pe noi culmi ale ştiinţei de carte. Firesc ar fi ca un ministru, fie el şi al Apărării, să cunoască o limbă străină, dar nu neapărat pe cea cu care gafează prezidentul! Poate că Atanasiu ştie limba franceză la perfecţie, poţi să ştii! Trecerea într-un registru englezesc a scandalurilor politice reduce accesul populaţiei, în definitiv, al alegătorilor, la circul politic, fără de care nu se poate trăi în ţara asta, dovadă că s-a renunţat şi la pîine! Pe urmă, dacă ar fi să vorbim numai de registrul artistic, înjurătura românească nu are nici un haz în engleză. Cum credeţi că sună "Ba pe-a mamei dumneavoastră" pe Tamisa? Aiurea în tramvai! Într-un fel, s-ar putea ca prezidentul Băsescu să aibă şi dumnealui partea sa de dreptate. În definitiv, engleza trebuie să circule şi să existe-n toate! Cu cît se apropie mai mult de uşa cortului, aliaţii se înjură reciproc în mai multe limbi de circulaţie internaţională! Cu toate acestea, a ajuns limba engleză motiv de discordie în Alianţă! Se dau replici dure şi unsuroase numai în engleză! Asistăm la încăierări spontane şi atacuri deschise cu dicţionarul limbii româno-engleze la baionetă. Sînt curios cum sună engleza în dulcele grai ardelenesc al lui Boc! Nici prezidentul nu ne-a arătat tot ce ştie. Să hăhăiască în engleză! E bine să cunoşti o limbă străină, dar e naşpa să faci din ea o armă politică! Se dau fel şi fel de indivizi mari poligloţi. Cred că din cauza englezei stricate a prezidentului nu se mai înţeleg cele două palate! Nu vedeţi ce se întîmplă şi în Guvern? Fiecare vorbeşte pe limba lui. Unul în engleză, altul în pakistaneză, în malgaşă! E ca în turnul Babel! Vorbeşte fiecare pe limba lui şi nu înţelege nimeni nimic! Liberalii spun una, pediştii fac alta! În Alianţa DA, dacă e să ne luăm după fapte, limba engleză diferă de la un grup parlamentar la altul. În campania electorală, dacă vă amintiţi, s-au lăudat toţi că nu au nevoie de translator. Cum spuneau? "Să ne întoarcem la treabă!" La treaba lor, poate! Nu spun că limba engleză nu este bună la casa omului, dar e suficient oare ca să fii un ministru competent?! S-ar putea ca, prezentată în limba engleză, teoria chibritului să sune cu totul altfel! Şi bla-bla-bla-ul. Are o cu totul altă încărcătură emoţională! E cu ecou. În lipsă de alte motive de ceartă, pentru că aliaţii riscau să devină banali, prezidentul pune din nou ţara pe jar cu lecţia lui de engleză. Ca la CNN, la nimenea! Am intrat în zodia englezismelor…