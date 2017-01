UN PAMFLET PE ZI

Cu prilejul extinderii gripei aviare în toată ţara, mălaiul, în toată măreţia sa, a revenit în atenţia opiniei publice. În ce priveşte sursa şi importanţa mălaiului în societatea noastră multilateral dezvoltată, atît pe verticală, cît, mai ales, pe orizontală, au fost lansate noi ipoteze şi controverse. Am constatat cu surprindere că gripa aviară e mumă pentru unii şi ciumă pentru zburătoare. Din şmecherie în şmecherie, unii au scos mălai ca lumea din gripa aviară pe care o exploatează de dimineaţă pînă seara! S-au îmbogăţit unii din gripa aviară! Fără un efort prea mare, doar cu bule de săpun! Ca şi în politică, s-au găsit destui şmecheri care să dea o importanţă aparte bulelor de săpun folosite ca dezinfectant! În felul acesta, bulele de săpun au trecut pragul propagandei, ancorîndu-se serios în afaceri ilegale! Gripa aviară devine astfel, după cum susţin finanţiştii noştri, o nouă şi inepuizabilă sursă de îmbogăţire peste noapte. Mălaiul provenit din gripa aviară nu are miros şi este negru, ca toţi banii negri din ţărişoara asta. Şi ne mai mirăm de ce România a rămas singura ţară bîntuită de gripa aviară! Păi, dacă e rentabilă! În nici o ţară din lume gripa aviară nu s-a dovedit a fi atît de rentabilă ca la noi! Produce gripa aviară mălai pe bandă rulantă! Dulce ca mălaiul grişat este gripa aviară la şmecherii din România. Gripa aviară şi prostia au îmbogăţit mîrlănia! Etapa aviară reprezintă un capitol nou şi inedit în istoria mălaiului la români. Adevărul este că, în materie de obţinut şi produs mălai, nu ne întrece nimeni! Avem lichele care scot mălai pînă şi din suferinţele românilor! Amărăştenii cu păsările la incinerator, în timp ce şmecherii îşi numără mălaiul pe covor… Nişte bandiţi! Escrocii s-au folosit cu multă abilitate de gripa aviară pentru a scoate din competiţie principalul lor duşman-vrabia. Da, vrabia mălai visează este, după cum o atestă documentele în vigoare, principalul duşman al escrocilor pentru că visul lor e comun-mălaiul. Prin folosirea cu dibăcie a gripei aviare, escrocii aviari au încercat să provoace dispariţia vrabiei, pînă mai ieri, singurul simbol apt al mălaiului la români. Imaginile tandre cu o biată vrăbiuţă ciugulind mălai dintr-o palmă nevinovată sînt deja de domeniul trecutului. S-a dus perioada romantică a acestor secvenţe. Astăzi, e greu de crezut că o vrăbiuţă mai poate ciuguli mălai din palma cuiva fără să i se ceară ceva! E tot mai negru mălaiul zilelor noastre! Ciuguleşti mălai, nu mai ai cu şmecherii trai! Pentru că îi incomoda vizibil, escrocii i-au pus gînd rău vrăbiuţei, devenită, în ultima vreme, simbolul sloganului “Dacă nu curge, pică!” Fie vrăbiuţa cît de mică, dacă nu curge, pică! Acum, cu aviara în toată ţara, şi-au făcut unii plinul cu mălai aviar. Ăştia calcă şi pe cadavre, mălai să iasă! Mălaiul aviar este la modă. Stiu unii să se pricopsească prin diverse metode aviare. În unele cazuri, exploatează prostia autorităţilor incapabile să gestioneze o situaţie de criză. Cum să nu faci bani din gripa aviară cînd SRI nu ştie să facă diferenţa între un curcan şi o găină! Cît credeţi că i-a trebuit şmecherului ca să-şi tragă mălaiul? Au dezinfectat maşinile cu borş din tărîţe originale! Perişoarele mai lipseau… În cele mai multe din cazuri însă, după cum ne-am prins, factorii de răspundere au făcut pe proştii. În timp ce ne ţineau tot felul de teorii despre eradicarea gripei aviare, se uitau cu un ochi la mălai şi cu unul la vrabie. Din dragoste de mălai, au confundat unii vrabia din mână cu cioara de pe gard! De altfel, gripa aviară a produs confuzie în ţară, situaţie în care nu s-a mai ştiut care e vrabia şi care e cioara vopsită. În cazul profitorilor de gripă aviară, s-a trecut la plimbatul vrabiei după modelul ciorii vopsite. Deşi unii erau sceptici, şmecheria a ţinut! Aşa s-a ajuns ca şmecherii aviari să facă avere din exploatarea bulelor de săpun pe pneurile maşinilor! Se spune că, într-o perioadă în care nu se ştia nimic despre gripa aviară, chiar Mihai Viteazul în persoană visa mălai. Democraţia la români a adus unele modificări esenţiale acestui concept istoric. La început, după ce am făcut primii paşi în democraţie, vrabia se visa Mihai Viteazu, expunîndu-se tuturor riscurilor generate de penibil şi ridicol. Acum, lucrurile s-au mai schimbat - e cîte unul cu mălai care se visează Mihai Viteazul! Cine a zis că gripa aviară nu a fost depistată la om?