UN PAMFLET PE ZI

În materie de rîs, în ultimele zile, s-au produs mutaţii fundamentale. Hăhăitul prezidenţial a fost eclipsat total de rîsul curcilor! De necrezut, dar adevărat! Cine s-ar fi aşteptat, să zicem, în urmă cu o lună de zile, la o asemenea cădere din top! Hăhăitul prezidenţial a fost anulat din toate direcţiile de rîsul curcilor. De la un cap la altul, indiferent de unde priveşti harta României, răsună ţara de rîsul curcilor! Autorităţile care se ocupă de gestionarea gripei aviare au ajuns de rîsul curcilor! Prestaţia lor mai mult decît penibilă a aruncat toate curcile într-un extaz detaliat. Sînt curci care se bat pe piept şi mărgele de atîta rîs sau se tăvălesc în delir! De multă vreme prostia nu a mai generat atîta veselie la noi şi în ţările înconjurătoare! Numai la noi, adică în ţara lui Papură Vodă, se putea produce o confuzie atît de delirantă între găină şi curcă! Raportul SRI despre atentatele galinacee pregătite de teroriştii-ou din Ungaria şi Slovacia a pus în pericol viaţa curcilor din România, gata, gata, să se sufoce de atîta rîs! Rîsul curcilor a ajuns dincolo de graniţele ţării noastre. Este o formulă eficientă de popularizare a valenţelor prostiei noastre autohtone prin mesagerii ei - SRI, fluturi pe lampă şi alţi fluturi… De altfel, inclusiv fluturii din capul unor guvernanţi au provocat hohote de rîs printre curci… Nu sîntem în faza unui moment în premieră, pentru că rîsul curcilor este cunoscut la noi. Au mai rîs şi altădată curcile, dar, atenţie, niciodată cu o asemenea intensitate şi la obiect. Curcile spun că au rîs pe ruptelea pentru că SRI a făcut-o de oaie! Înainte de SRI însă, ca să o spunem pe cea dreaptă, curcile s-au prăpădit de rîs după ce au fost stimulate de excesul de penibil făcut de autorităţi. Rîsul curcilor cunoaşte astăzi o extindere şi o dezvoltare fără precedent, ajungînd să anuleze valenţele propagandistice şi educative ale hăhăitului prezidenţial. A crescut în intensitate. A căpătat un volum la care curcile nici nu îndrăzneau să viseze în urmă cu o lună de zile! A cîştigat în acurateţe. Comparaţi rîsul curcilor cu hăhăitul prezidentului şi o să vedeţi unde am ajuns. Chiar prezidentul în persoană, la şedinţa de ieri a Guvernului, a dat şi dumnealui în rîsul curcilor, care, atenţie, fiind molipsitor, se ia! Prin tradiţie, pentru că, la noi, tradiţiile sînt sfinte, rîsul curcilor a mai putut fi auzit în diverse etape ale democraţiei noastre originale. Dar, domnilor, niciodată la un asemenea nivel naţional şi internaţional! Gripa aviară a scos meşteşugit în evidenţă forţa rîsului curcilor la români. De data aceasta, ne-am făcut de basme şi de caterincă. Rîsul curcilor ţine de cascadorii rîsului. Să recunoaştem, nicăieri în lume, dar nicăieri!, cascadorii rîsului nu se bucură de atîtea privilegii, facilităţi şi onoruri! Cascadorii rîsului reprezintă finalul politicii de cadre a actualei puteri, care, din cîte ştiu, dispune de o pepinieră pe măsura ambiţiilor curcilor autohtone. Doar cascadorii rîsului din actualul guvern sînt în măsură să ne facă viaţa mai veselă, că, în rest, foaie verde, trei poloage, foamea la pămînt ne trage! Cascadorii guvernamentali ai rîsului au promovat rîsul curcilor la un înalt, dacă nu cumva cel mai înalt nivel! După cum e guvernată ţara, rîsul curcilor este în floare. Nu există domeniu de activitate care să nu facă obiectul amuzamentului declanşat de curcile patriei. Le umflă rîsul din orice! De abia îşi stăpînesc curcile rîsul cînd asistă pe viu la debandada care a pus stăpînire pe ţărişoara asta! Chiar dacă e mai mult de plîns, curcile nu-şi stăpînesc rîsul! Am ajuns de rîsul curcilor! Nu ştiu dacă era mai bun hăhăitul prezidenţial, dar nici cu rîsul curcilor nu mi-e ruşine! Ce-i drept, nu am auzit ca vreo curcă să se hăhăiască… Din punct de vedere acustic, rîsul curcilor este cam înţepat şi oarecum parşiv. Adevărul este că nu ne iartă nici curcile la cîtă prostie e la cel mai înalt nivel! Partea proastă e că prostia ălora de care rîd curcile ne afectează pe noi, că ne-am cam săturat de atîtea cascadorii ale rîsului! Ne-a ajuns şi nouă curca la… os!