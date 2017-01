UN PAMFLET PE ZI

Orice găinaţ căzut din cer sau lăsat la dospit pe trotuar stimulează reflexele poporului abrutizat de atîta gripă aviară! Din ce în ce mai des, românul se uită în sus şi caută pe jos. Fleoşc. Datorită stării aviare în care am fost aduşi de actuala putere, diverse categorii sociale încep să studieze mult mai profund anumite fenomene. Fiecare român este astăzi un veritabil cercetător! Fleoşc. Poliţistul comunitar, pentru că la el mă refer în principal, se apleacă, ar fi bine să-l vedeţi în această ipostază, cu multă atenţie asupra găinaţului sau a unui guguştiuc mort pentru că s-a izbit de un stîlp! Sînt şi cazuri cînd anumite corpuri mici şi greu de identificat generează confuzie în rîndurile românilor studioşi. Ce să fie? Ce să fie? În astfel de cazuri, mai ales cînd este vorba de moartea guguştiucilor, cercetarea nu se poate face fără un plus de vigilenţă. La Bucureşti, un poliţist comunitar s-a învîrtit timp de opt ore în cerc în jurul unui guguştiuc mort! Ce să fie? Ce să fie? Românul studios de aviară şi-a pierdut deprinderea de a se uita numai înainte. S-ar putea crede că este vorba de o formă de pesimism, dar, vă asigur, nu e cazul! Fleoşc. El se uită din ce în ce mai des în sus şi, în mod deosebit, în jos. Fleoşc. Orice guguştiuc mort provoacă largi dezbateri pe teme aviare, în care excelează poliţistul comunitar, singurul în măsură să ne explice de ce cadavrul nu poate fi ridicat de pe trotuar decît cu aprobarea unor comisii mixte. Din cîte ştiu, aceste comisii mixte, în care rolul de cercetător îl joacă poliţistul comunitar, au interzis cu desăvîrşire ca zburătoarele să moară cu zile! Poliţistul comunitar, pus în ipostaza şucară de a marca iute cu cretă portocalie locul guguştiucului defunct, poartă pe umerii săi soarta tuturor celor ce zboară, chiar dacă nu se mănîncă. Mirarea la români a căpătat, datorită indolenţei guvernanţilor, valenţe şi dimensiuni noi. Grupuri, grupuri, diverşi cetăţeni fac o grămadă ca la rugby şi se întreabă: Ce să fie? Ce să fie? Gripa aviară ne-a determinat, prin specificul său, să ne aplecăm cu maximă atenţie asupra oricărui obiect zburător, chit că găinaţul, indiferent de consistenţă sau culoare, nu face parte din această categorie. În acest context, ne aşteaptă teme de o largă abordare, cum ar fi, de pildă, OZN-urile, despre care nu ştim dacă au sau nu au gripă aviară. În starea de alertă aviară în care ne aflăm, orice pată de pe trotuar, care are anumite elemente comune cu guguştiucul, devine suspectă. Aşadar, luaţi totul în serios şi căscaţi ochii pe unde şi în ce călcaţi! Poliţistul comunitar are greaua misiune de a identifica şi transmite la bază toate elementele care ar putea contribui la creionarea portretului robot de pe… talpă. Ce să fie? Ce să fie? Aţi călcat în plină aviară? Ptiuuuuuu! Ce puteeeeeee! Mirosul a devenit un atribut extrem de important al cercetătorului şi consumatorului de aviară. Aţi observat, poate, cît de dezorientat este poliţistul comunitar care nu stă bine cu mirosul. Se învîrte şi doar se întreabă. Ce să fie? Ce să fie? Fiecare găinaţ căzut din cer declanşează panică pe cap de locuitor. Fiecare guguştiuc aflat în stare de letargie sau care a murit cu zile tinde să facă din români un popor nomad! Din cauza unui găinaţ uscat sau a unui guguştiuc ameţit, cetăţenii sînt puşi în mişcare fără a avea o ţintă precisă. Ne-a adus guguştiucul în stare de război! Stăm cu punga cu pesmeţi şi cu sticla de apă la picior, gata să o apucăm pe meridianele României! Cade găinaţul, se ordonă evacuarea! Leşină guguştiucul, ai o oră la dispoziţie ca să-ţi părăseşti locuinţa, cu bulendre cu tot! Nici în cazul meteoriţilor nu am văzut atîta zarvă! Uitaţi-vă la sărmanii bucureşteni. Stau cu valizele făcute şi aşteaptă să pice guguştiucul în zona de patrulare a poliţistului comunitar. Care poliţist, ştiţi bine, se apleacă profesionist şi meditează ca un factor de răspundere. Ce să fie? Ce să fie? Mai ales dacă l-a lovit în scăfîrlie! Asistăm la procesul găinii moarte. Unii zic că i s-a tras de la aviară, alţii, ba! Lăsaţi poliţistul comunitar să rezolve problema. Are el nişte metode… Aţi uitat că, atunci cînd era miliţian, l-a bătut pe iepure pînă cînd acesta a recunoscut că era mistreţ! Dotaţi-l cu un pulan de miliţian şi o să-l auziţi strigînd: "Băi, găină, recunoşti că ai murit de gripă aviară?"