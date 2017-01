UN PAMFLET PE ZI

După ciulinii Bărăganului, bălăriile de astăzi tind să devină un nou reper socio-profesional. Ele marchează, e drept, în anumite situaţii, şi extremităţile carosabilului, dar nu despre asta ne arde nouă acum… Statutul bălăriilor a devenit unul mult mai elevat, cu mult peste statutul jalnic al ciulinilor Bărăganului. Cu toate că, atenţie!, au fost lideri politici care, în încercarea lor disperată de a-şi ascunde dosarul de la Securitate, au încercat să se acopere cu ciulini cît cuprinde! Decît un dosar cu zurgălăi, mai bine un pumn de ciulini! S-a încercat şi o simbioză între săracul cîrpit în fund şi ciulini. Mă rog, nu a fost singura alternativă, în materie de imagine, într-o perioadă înfloritoare. S-a încercat şi o alternativă mult mai duioasă gen sărac, dar cinstit şi cu ciulini în fund. Bălăriile ţin mai mult de partea propagandistică şi orientativă a unei formaţiuni politice. În foarte multe cazuri, cum se întîmplă şi cu partidele aflate la putere, fac parte din teze! E un element demn de luat în seamă. Adevăraţii propagandişti studiază din temelii, pentru că nu mai ţine cum ţinea, rolul bălăriilor în fundamentarea unor teze. Sînt partide, cum e cazul PD, care, înainte de a o lua pe pustii, s-au rodat mult timp în bălării. Este chiar atît de important stagiul făcut în bălării înainte să o iei, ca formaţiune politică, pe pustii?! Este. Sînt formaţiuni politice care, erodîndu-se în timp, ajung în bălării după un anumit stagiu pe scena politichiei. Firesc, toţi îmbătrînesc! Ce ne facem însă, cu Alianţa? Dar cu guvernanţii? Fraţilor, au luat-o rău prin bălării! Din păcate, politicienii noştri, mult prea îngîmfaţi şi plini de ei, nu iau în calcul bălăriile ca semnal de alarmă! Nu, nici vorbă! În mod normal, liderul, cum e Boc la PD, ar trebui să-l avertizeze pe "tata mare", cum e Băsescu la Cotroceni, că partidul a ajuns în bălării, cu copilot cu tot… Nu, liderul nu procedează conform normelor politichiei în vigoare! Dumnealui tace sau dezinformează! Au fost cazuri cînd prezidentul, vigilent cum îl ştie tot poporul, a strigat: "Băi, Boc, voi aţi luat-o prin bălării că se aude "poc"! Şi Boc, nu, că e o iluzie optică şi acustică în egală măsură… Actualii guvernanţi folosesc din abundenţă bălăriile pe post de rezultate fulminante în întrecerea socialistă! Mai există întrecere socialistă? Ei, na! Bălăriile noii Puteri sînt portocalii, mari şi dese. Fac această precizare deoarece am fost întrebat deseori despre caracteristicile bălăriilor DA. Nici parlamentarii noii puteri nu sînt mai breji decît guvernanţii. Ăştia se pierd repede în bălăriile mult prea dese de atîtea interese. Din această cauză, asistăm la tot felul de accidente pe cîmpul cu bălării al muncii şi propagandei politice. Care este orizontul Alianţei în actuala conjunctură? Poate nu aţi observat fenomenul… Cum care fenomen? Păi, din cauza bălăriilor, unde vedeţi dumneavoastră orizont? După un an şi ceva de guvernare portocalie, nu vedem nimic în faţă din cauza bălăriilor! În gură, ce să spun?, doar bălării! Conceptul de bălării nu este nou în politichia noastră. A reapărut de cîţiva ani, dezvoltîndu-se în cuvîntările unor oportunişti, care nu spuneau decît… bălării. Ele s-au centrat apoi pe structura şi personalitatea unor politicieni de doi lei. Cine urmăreşte evoluţia în timp a cursului valutar nu se poate să nu sesizeze faptul că politicianul de doi lei nu-şi schimbă niciodată valoarea. Poate să crească euroiul, poate să scadă dolarul, nu contează, el tot doi lei valorează. Mă refer, evident, la politicianul de doi lei din bălării. Este interesant faptul că cei care spun sau scriu numai bălării nu au aderat la un partid de iarbă verde! Sigur, înţeleg de ce nu i-au primit ecologii… Noua putere a fost năpădită de bălării. E drept, active, pentru că asistăm în permanenţă la un adevărat război. Un război al bălăriilor. Faţă de ciulinii Bărăganului, pe care îi găseai doar acolo, în Bărăgan, bălăriile au năpădit întreaga ţară! Ne-au invadat bălăriile! Oare mai avem vreo scăpare? Unde apare o mică oază de lumină, hop, se aruncă bălăriile peste ea, că doar v-am spus cum se personifică ele în lumea politichiei noastre… Avem o grămadă de politicieni bălării! Acum, asta e!, stă şi alegătorul într-un picior şi se întreabă în gura mare: "Cum, bre, noi am votat bălăriile astea?!"