UN PAMFLET PE ZI

De la o vreme încoace, într-o manieră de-a dreptul stupidă, despre găină nu se vorbeşte decît cu prilejul apariţiei gripei aviare! Constat, cu stupoare, că găina nu se mai bucură de popularitatea de altădată şi că aprecierile la adresa sa s-au rărit substanţial. Fără gripa aviară, găina pierde din succesul de public şi din susţinerea politică de care s-a bucurat pînă acum! Ce se întîmplă cu găina noastră tradiţională, ca simbol al lăcomiei şi prostiei? Dacă nu dă năvală peste noi gripa aviară, habar nu avem de găină! Cum strănută un pic, cum tuşeşte cu nuanţe tabacice, fiind pasibilă de plata taxei pe viciu, hop, găina revine în actualitate! Chiar dacă acest lucru nu se recunoaşte pe şleau, se pare că există o legătură ascunsă între tusea măgărească şi personalitatea găinii. În cazul său, tusea măgărească trebuie analizată ca filon de bază al politichiei noastre. Prea mulţi măgari pe eşichierul nesimţirii faţă de ţară! Înainte, să recunoaştem, nu suna prea bine blestemul adresat găinii. Zicea cîte unul: "Să dea boala în tine!" Adică în găină. Ei bine, astăzi valorile morale şi de sănătate s-au schimbat fundamental! Fără boală, adică fără gripa aviară, nu se mai ştie nimic de găină în ţară! După cum ştim cu toţii, în ultimii ani, încă de pe vremea cînd nu auzisem despre gripa aviară, găina a devenit simbolul politichiei noastre, mai bine zis, a politicienilor noştri viteji. Sigur, între timp, a apărut cocoşul Udrea, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Dacă luăm de bază găina umplută cu gripa aviară, înseamnă că ea ilustrează starea de sănătate a politichiei noastre. Deloc întîmplător, printre găinile politichiei noastre, s-a extins beţia aviară. Beţie care, ce-i drept, i-a cuprins şi pe unii dintre băgătorii de seamă care se visează, încă de pe acum, în fruntea ţării! Iniţial, s-a crezut că i-a lovit damblaua! De unde să ştim noi că sînt bîntuiţi de gripa aviară. În cazul găinii din politichie, gripa aviară e diversă, ca manifestare şi simptome. De necrezut, găinile politichiei, lovite în plin de gripa aviară, vorbesc tot timpul pe nas, dar fals. Fac foarte des spume cînd cotcodăcesc. Găinile aviare de la Putere au ochii injectaţi în portocaliu, chiar dacă le cad des penele. De ce le cad penele? Nu aţi auzit de efectul Cernobîl? La noi, în politichie, se vede cel mai bine. Efectul cu pricina a creionat imaginea fioroasă de astăzi a prezidentului. Am auzit deseori expresii de genul "I-a făcut prezidentul de le-a mers fulgii!" Da de unde! Politicienilor cu pricina le-au căzut fulgii din cauza efectelor galopante ale efectului Cernobîl. Îi dai o palmă şi îi cad fulgii! În cazul unor politicieni din categoria galinaceelor, gripa aviară a jucat un rol însemnat în ce priveşte scoaterea lor din anonimat. Mă refer, în principal, la cei care dau destul de des cu mucii în fasole. Strănută atît de mult din cauza gripei aviare încît, asta e realitatea, dau des cu mucii în fasole. Cei cu astfel de reacţii şi apucături aviare fac parte din categoria mijlocie a fasolarilor politichiei noastre. După cum puteţi constata, mare şi însemnată este gripa aviară în politichia noastră. Oricum, gripa aviară ridică găina politică şi o coboară! Cîteodată sînt, să recunoaştem, şi astfel de cazuri, o şi scapă… Gripa aviară reprezintă un eficace indicator al stării de spirit din sînul Alianţei. Sunt politicieni care, după ce se dă prezidentul la ei, arată ca nişte pui pricăjiţi şi speriaţi de bombe! Politicianul cu gîtul golaş este tot o victimă a conexiunilor din politichia noastră dintre efectul Cernobîl şi gripa aviaă. S-a spus că politicianul cu gîtul golaş are posibilitatea să-şi schimbe rapid culoarea politică. Aiurea. De unde atîtea pene! Gripa aviară scoate, după cum am văzut, găina politichiei din anonimat, dar ne bagă pe noi în… Şi asta din cauza faptului că aliaţii care ne-au promis că o să trăim bine au căpătat orbul găinii. Ei vor să conducă ţara, dar calcă tot timpul în străchini! Deşi gripa aviară bîntuie pe la Cotroceni, prin Parlament, dar mai ales prin Guvern, că politichia e în toate, o să fim primiţi în Europa! Vorba aia, a nimerit orbul Brăila, darmite Europa!