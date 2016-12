UN PAMFLET PE ZI

Contra unei sume de bani, candidatul are pretenţia să fie tuns, ras şi frezat. Uneori, dintr-un exces de zel, chiar şi alintat. E drept, sunt destui slugoi în presă gata să presteze orice, mai ales atunci când este vorba de apariţii pe sticlă. E câte un candidat căruia îi place să behăie în lături, repetând la infinit aceleaşi inepţii. De când le tot rosteşte, ca şi cum ar recita în van o poezie idioată, a început să creadă şi el în prostiile pe care le debitează! Prostul, când nu e credul, e tare fudul! La început, eram convins că dumnealui are simţul umorului bine dezvoltat. Pe urmă, sesizând umezeala din ochii lui, model original de viţel la poarta nouă, mi-am dat seama că imbecilul chiar crede ce spune! Candidatul tuns, ras şi frezat a luat viteză în materie de prostie. Ca să rupă gura târgului, se exprimă în figuri pe o temă veche - pomana electorală cu butelia galbenă şi diverse alte nimicuri. Dacă e tuns, ras şi frezat de o moderatoare hapciupalie, dumnealui, candidatul, ca să zic aşa, se crede deştept şi inventiv. Dumnealui ignoră un fapt cât se poate de evident. Lumea, populaţia, ca să zic aşa din nou, s-a mai deşteptat, domnule! O fi el, candidatul, ca să zic aşa, a treia oară, şmecher, da, bre, nici populaţia nu mai pune botul la plopul care face micşunele. Mă umple de scârbă, în schimb, slugărnicia leşinată a pipiţelor specializate în tuns, ras şi frezat candidat alintat. E câte un candidat cu un buboi mare pe nas. Cum să zic, arată ca un contrabas. Dumnealui confundă instituţiile media cu un salon de înfrumuseţare! Comanda zevzecului e fermă. Cică, zice el, să-i scoată pipiţele din televiziune buboiul de pe nas... Recunoaşte, din cauza căruia arată ca un contrabas. Individul face caz de buboiul lui de pe nas, dar, atenţie, nu ne spune câte bube are în cap! Ce strategie! Dacă îl tunzi şi îl razi conform mercurialului, tace mâlc. Să treacă alegerile, după aceea o să tot vorbim despre bubele din capul dumnealui. Acum, în perspectiva alegerilor de duminică, vrea să arate gigea. Cele rele, cum să zic, sub preş. De fapt, suntem în perioada propice preşului. Legătura dintre unii candidaţi şi preş este mai mult decât vizibilă. Oportuniştii şi parveniţii folosesc preşul pe scară largă. Mai mult decât atât, animaţi de un înalt spirit umanitar şi tovărăşesc, se laudă că ne asigură transportul gratuit cu preşul. În formula consacrată, ne duc cu preşul. Ca să fie cât mai aproape de populaţie, candidatul oportunist se oferă să joace rolul conducătorului de preş. De aceea, solicită să fie tuns, ras şi frezat. În postura conducătorului de preş, candidatul oportunist ţine foarte mult la ţinuta lui exterioară. E şi ăsta un aspect demn de luat în seamă, dar este foarte important şi ce are în scăfârlie. De cele mai multe ori, din păcate, candidatul oportunist mizează doar pe freza lui de şmecher patentat. De aceea, în ciuda căldurii de afară, individul umblă cu basca proptită pe freză. Deloc întâmplător, după expunerile sale imbecile despre rolul buteliei galbene în societate, se spune că este căzut în freză.