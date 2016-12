Un papagal vorbitor, noua atracţie la secţia de Păsări Exotice

Colecţia de păsări exotice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii s-a mărit joi, când printre sutele de păsări, care mai de care mai frumoase, cu coloraturi mai deosebite, a fost adus un papagal de talie medie. Papagalul Eclectus (din specia Eclectus roratus) este unul dintre cei mai des întâlniţi papagali în captivitate. Această pasăre are un caracter blând, sociabil şi e o prezenţă extrem de agreabilă, potrivit specialiştilor. Papagalul Eclectus este nativ din Insulele Solomon, Noua Guinee, nord-estul Australiei şi Insulele Maluku. El are o particularitate rară în lumea păsărilor - dimorfismul. Masculul este verde strălucitor, cu coada şi aripile albastre sau roşii, în timp ce femela are capul roşu, pieptul albastru-mov şi ciocul negru. Dieta acestui papagal în captivitate trebuie să fie formată din: fructe, nuci, seminţe. Deşi adoră să consume diverse tipuri de hrană, vizitatorii nu trebuie să îl hrănească cu ciocolată, prăjituri, paste, mâncare tip fast-food sau alimente cu aditivi, pentru că acestea îi pot provoca alergii. În câteva cuvinte, papagalul eclectus poate fi caracterizat ca fiind foarte inteligent, relativ mai tăcut decât alte specii, sensibil la stres şi foarte curios. Papagalul care a ajuns joi la CMSN este o femelă-pui care măsoară 20 cm, care la maturitate poate ajunge la 45 cm. Longevivi, papagalii din această specie pot trăi până la 25 sau chiar 30 de ani. Nici preţul unui astfel de papagal nu este mic, el ajungând să fie vândut cu 600 până la 1.000 de euro. Directorul executiv al CMSN, Adrian Mânăstireanu, a declarat că papagalul a fost adus de la un post zoologic din judeţul Suceava. „Nu am avut bani să cumpărăm papagalul, însă am oferit în schimb trei mufloni“, a spus Mânăstireanu. El a adăugat că în perioada următoare intenţionează să întregească colecţia de păsări exotice cu un alt papagal, de talie mare. Conform procedurii standard, deocamdată papagalul adus la CMSN se află în carantină, de unde urmează a fi scos peste două săptămâni.