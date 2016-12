Un parfum care reuneşte mirosurile specifice Angliei, parte a unei campanii turistice

Ministerul britanic al Turismului a investit 9.800 de euro pentru a lansa un parfum care vrea să cuprindă aromele specifice Angliei, cum ar fi pămîntul reavăn sau aerul puţin sărat, iniţiativa fiind parte a unei campanii de promovare turistică. Agenţia guvernamentală VisitEngland a produs şi scos la vînzare circa 30 de sticle cu acest tip de parfum, numit ”By George!”, la un preţ de circa 124 de euro. Pe de altă parte, britanicii consideră că această investiţie reprezintă o cheltuială nejustificată a banilor publici. ”Este o irosire a banilor contribuabililor. Multe agenţii de turism din Anglia au probleme serioase şi au nevoie de ajutor pentru a atrage turişti şi pentru a-şi relansa afacerile. E greu de spus cum un parfum poate atrage turişti. Dacă acest parfum face ceva, este să amintească problema acestei ţări cu agenţiile guvernamentale care irosesc bani publici\", a declarat Mark Wallace, reprezentant al organizaţiei The TaxPayers’ Alliance. ”Am vrut să explorăm puterea mirosului pentru că are o mare valoare emoţională”, a declarat, la rîndul său, Amanda Smyth, reprezentant al agenţiei VisitEngland. «By George!» a fost creat şi lansat ca parte a unei campanii mai ample realizate de VisitEngland, Enjoy Every Minute, Enjoy England, care doreşte să îi încurajeze pe britanici să facă mici excursii şi să redescopere Marea Britanie, a declarat un purtător de cuvînt al VisitEngland.