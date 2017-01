Un pas până când o fetiță cu malformații la coloană va merge normal!

Visul unei fetițe (Elena Petică), cu malformații la coloană, de a deveni balerină este tot mai aproape de realitate. Anul trecut a fost operată la șold. Urmează, însă, o doua operație. După o perioadă de recuperare, medicii i-au dat asigurări că încet-încet va merge normal. Însă, pentru operația finală, familia are nevoie de ajutorul nostru. Mai exact, are nevoie de 20.000 de lei. În sprijinul familiei copilului a venit Asociația “Salvează o inimă”, care a demarat o campanie online de strângere de fonduri, pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/elena-petica/. Totodată, Asociația a demarat și o campanie de strângere de fonduri prin SMS, iar cei care doresc să o ajute o pot face prin trimiterea unui simplu SMS de 2 euro la 8832, cu textul “Elena”. “Simțim o bucurie foarte mare în suflet deoarece nu mai e mult timp până când fetița noastră va merge normal. Am trăit vremuri foarte grele, în care sufletul ne era încărcat, și vestea bună pe care am primit-o după prima operație ne-a luminat viața”, spune mama Elenei, Ionela Petică.