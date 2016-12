Un pastor nord-irlandez susţine că Guvernul român are legături cu o reţea de pedofilie

Pastorul James McConnell, în vîrstă de 72 de ani, din cadrul parohiei Whitewell Metropolitan Tabernacle din Belfast a dezvăluit că a distrus un orfelinat din România, finanţat de congregaţia sa, pentru ca acesta să nu ajungă în posesia a ceea ce el consideră a fi o reţea de pedofilie ce ar avea legături cu Guvernul român. Acuzaţiile au fost titrate de cotidianul “Belfast Telegraph” în ediţia electronică. Pastorul a povestit cum a pus pîna pe un baros pentru a distruge orfelinatul pe care îl înfiinţase în urmă cu un an. “Am dărîmat tavanele, băile, duşurile, totul, pînă şi duşumelele deoarece arăta ca un hotel de cinci stele. Era minunat şi l-am distrus şi am spus că acest Guvern nu îl va lua şi dacă îl vor lua, vor trebui să cheltuiască bani pentru a-l renova. Din acest motiv am plecat din România!”, a declarat preotul catolic. James McConnell a spus că a luat măsuri după ce a aflat că o reţea de pedofili, despre care credea că ar avea legături strînse cu Guvernul român, intenţionează să cumpere orfelinatul. “Patru bărbaţi din cadrul unei instituţii guvernamentale au venit la mine şi mi-au spus că orfelinatul este minunat; cu permisiunea dumneavoastră, am putea plasa din cînd în cînd un copil la orfelinat, pentru o lună sau cel mult trei”, a explicat acesta. Potrivit pastorului, bărbaţii ofereau 18.000 de dolari pentru fiecare copil. “Ceva era putred”, a menţionat acesta. Pastorul James McConnell susţine că impresia lui era că are de-a face cu “o reţea de pedofili în interiorul Guvernului român”. “Din acea zi, Guvernul român a fost împotriva orfelinatului şi împotriva a ceea ce făceam. Voiam să plecăm acasă”, a declarat pastorul.

O purtătoare de cuvînt din cadrul ambasadei României la Belfast a dezminţit aceste acuzaţii. “Vă pot da asigurări că aceste acuzaţii nu sînt adevărate. Nu se poate ca acest lucru să fie adevărat”, a declarat aceasta. Orfelinatul din România a fost administrat, pînă să fie închis, de un alt pastor, John McCready şi de soţia sa. Potrivit lui John McCready, care s-a întors în Irlanda de Nord, casa de copii trebuia să fie închisă din cauza unei directive a UE.