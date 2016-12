Un pedelist jigneşte presa şi românii

Un europarlamentar pedelist, pe numele lui Petru Luhan, a fost invitat într-o emisiune televizată, în cadrul căreia i-a caracterizat drept \"îndobitociţi\" pe românii care au votat Uniunea Social Liberală (USL) şi urmăresc presa \"prietenă\" puterii actuale. Realizatorul emisiunii a intrat în direct în platou şi i-a cerut lui Luhan să spună cine sunt jurnaliştii care \"îndobitocesc\" şi să-şi prezinte scuzele: \"Vă cer asta în numele presei mele pe care sunt dator să o apăr!\". Luhan a insistat: \"Unii uselişti care vin la dvs în emisiune, în special, bineînţeles, fără pedelişti de faţă, de obicei, şi vorbesc poporului doar varianta proprie, care nu are nicio legătura cu realitatea\". În replică, jurnalistul i-a dat o lecţie usturătoare pedelistului: \"Dacă dvs folosiţi limbajul aceasta, eu pot să vorbesc de politicieni dobitoci când mă duc la emisiune? Am dreptul acesta? Bunul meu simţ îmi interzice, iar dvs nu-l aveţi! Nu puteţi vorbi aşa! V-au votat oamenii din ţara asta, iar dvs le spuneţi oamenilor că sunt dobitoci! Aştept să vă cereţi scuze, ceea ce nu cred că o să faceţi vreodată! Cereţi-vă scuze! Vă subestimaţi publicul!\". (A.M.)