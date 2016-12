Un pedelist se înscrie în UNPR

Directorul general al ROMARM, Vasile Crişan, vicepreşedinte al PDL Alba, şi-a dat, vineri, demisia din partid şi s-a înscris în UNPR, unde va ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte al filialei judeţene şi vicepreşedinte la nivel naţional. Crişan a declarat că a luat această decizie deoarece consideră că din noua poziţie va putea susţine mai bine programul de guvernare stabilit în coaliţie: \"În perioada în care am activat ca vicepreşedinte al PDL Alba am avut o relaţie de excepţie, una foarte bună cu toţi membrii partidului, cu toţi colegii şi prietenii mei de la PDL, relaţie pe care intenţionez să o păstrez şi în continuare, având în vedere că suntem pe aceeaşi baricadă de guvernare şi de conducere a destinelor României (…) Consider că din noua poziţie pot să susţin mai bine programul de guvernare stabilit la nivelul coaliţiei\".