Un pensionar a câştigat 326 de milioane de dolari la o loterie din SUA

Pensionarul american Harold Diamond, fost director de şcoală, de 80 de ani, a câştigat marele premiu de 326 de milioane de dolari la o licitaţie celebră, Mega Millions Jackpot, organizată peste Ocean. Soţia lui, Carol, de 74 de ani, l-a îndemnat să oprească automobilul la o staţie de alimentare cu benzină din Middleton, un oraş din statul New York, pe 4 noiembrie, pentru a se adăposti de o furtună. Aşteptând ca aceasta să treacă, Harold Diamond a cumpărat zece tichete de loterie, pe care a plătit zece dolari. A doua zi, în timp ce se afla la o partidă de golf, Harold Diamond a aflat că biletul câştigător de la loteria Mega Millions a fost achiziţionat din acea benzinărie, aflată la mică distanţă de Wurtsboro, oraşul în care locuieşte alături de soţia sa. În acea seară, cuplul, care a urmărit extragerea la televizor, a fost confirmat în calitate de câştigător oficial al loteriei. „Am văzut primele cinci numere, aşadar, am ştiut imediat că am câştigat 1 milion de dolari”, a dezvăluit fericitul câştigător. „Apoi, am văzut şi ultimul număr şi am început să strig către soţia mea: Draga mea, cred că am câştigat câţiva bănuţi!”.

Recordul loteriei Mega Millions este deţinut de un premiu de 656 de milioane de dolari, care a fost câştigat în martie 2012. Loteria Mega Millions organizează extrageri în 43 de state americane, în districtul Columbia şi în Insulele Virgine americane.