Un pensionar are de achitat statului 16 lei pe lună timp de 8.485 de ani

Peste 6.700 de pensionari din Arad au popriri pe pensie din cauza unor datorii, însă câţiva dintre aceştia au un grafic de plată care se întinde pe sute de ani, în cazul unui pensionar datoria fiind eşalonată pe 8.485 de ani, la o rată lunară de 16 de lei, din datoria de peste 1,6 milioane de lei. Potrivit directorului Casei Judeţene de Pensii (CJP) Arad, Mihaela Vasil, 6.771 de pensionari din județ au popriri pe pensie, din cauza unor datorii la bănci, la stat sau în urma unor decizii judecătorești. Cea mai mare parte a popririlor sunt benevole, respectiv peste 4.000, fiind vorba de rate lunare la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, unde pensionarii au făcut împrumuturi. Conform CJP, în unele cazuri este vorba despre sentințe cu privire la atragerea răspunderii patrimoniale în urma unor falimente sau de datorii acumulate către stat și administrațiile locale. Cea mai mare sumă de plată este de 1.104 lei pe lună, iar cea mai mică este de doi lei, fiind vorba despre un rest de plată. "Se poate reţine cel mult o treime din pensia debitorului în cazul unei singure popriri şi jumătate din venit pentru mai multe popriri", a declarat Mihaela Vasil. Conform sursei citate, cea mai mare datorie a unui pensionar arădean cu poprire este de 6.138.867 de lei, pentru care pensionarul plătește lunar o rată de 1.104 lei, din pensia de 2.208 lei. Graficul de restituire a datoriei se întinde însă pe 463 de ani. Un alt arădean are de plătit, timp de 586 de ani, o rată lunară de 377 de lei, având o datorie calculată la 2.653.144 de lei. Cel mai mare grafic de rambursare se întinde însă pe 8.485 de ani. Este cazul unui pensionar cu o datorie de 1,6 milioane de lei, care plătește însă o rată lunară de numai 16 lei în urma popririi pensiei, pentru că are și alte datorii. Reprezentantul Casei de Pensii Arad a explicat că această rată lunară a fost stabilită de instanţă în funcție de venitul datornicului. "În acest caz vorbim de o răspundere patrimonială, iar instanța a decis suma pe care o datorează pensionarul. Problema acestui pensionar este că mai are deja patru popriri pe venit, în alte spețe, astfel încât nu s-a putut calcula o rată lunară mai mare de 16 lei pentru a cincea poprire, caz în care datoria este de aproximativ 1.600.000 de lei", a spus Mihaela Vasil. Conform acesteia, Casa Judeţeană de Pensii stabileşte rata lunară după ce executorul judecătoresc transmite suma totală de plată.