Un pește periculos pentru... organele genitale masculine a invadat lacurile din Michigan

Un pește tropical care se pare că are o slăbiciune pentru... organele sexuale masculine, dacă se întâlnește cu vreun înotător prin apele în care își duce traiul, a pus pe jar conservaționiștii din statul american Michigan. Motivul? Amatorii de animale exotice s-au speriat de peștii cumpărați în necunoștință de cauză de prin petshopurile dornice de profit și le-au dat drumul în lacurile din Michigan. Peștele pacu se hrănește practic cu orice, supraviețuind fără probleme în medii dintre cele mai ostile. Problema este că are apucături ciudate și, hrănace de fel, ia proporții nebănuite, ajungând repede să nu mai încapă în acvariul celor care îl cumpără. Este originar din America de Sud, fiind o rudă mai îndepărtată a temutului piranha. Potrivit Departamentului de Mediu și Resurse Naturale al statului Michigan, luna iulie a înregistrat un număr-record de reclamații privind existența acestei specii de pește în apele lacurilor. Peștele pacu atinge un metru lungime și 11 kilograme în greutate, fiind deosebit de periculos, mai ales că are o dentiție puternică, amintind, culmea, de dantura umană. Speranța locuitorilor din Michigan, dacă se poate vorbi astfel, ar fi iernile grele care se abat îndeobște în acest stat american, ce ar decima această specie de pești nedorită de nimeni nici acasă, nici în lacuri. Realitatea este însă mult mai îngrijorătoare pentru americani, întrucât peștele pacu a fost descoperit în lacurile din 27 de state americane și nu toate aceste state au ierni geroase, care să decimeze periculoasele creaturi, acestea ajungând să se înmulțească în loc să dispară. Totuși, unii specialiști americani cred că povestea acestui pește... mâncător de testicule de înotători este mai mult un fel de basm danez! În 2013, un profesor danez a declarat că peștele pacu a apărut pe coastele Danemarcei, avertizând înotătorii că acesta le-ar putea confunda testiculele cu o specie nouă de... fructe. Gluma profesorului Peter Rask Moller a fost făcută de acesta după ce un corespondent CNN anunțase că un pescar danez prinsese un astfel de pește în năvodul său. Acum, probabil că adevărul este undeva la mijloc, dar judecând după dinții și dimensiunile lui, pacu are șanse să sperie pe toată lumea, nu doar reprezentanții sexului tare.