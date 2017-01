Un Peugeot în flăcări și-un Logan în stâlp

Trei persoane au trecut prin clipe de groază sâmbătă noapte, după ce au fost implicate într-un accident rutier care ar fi putut avea urmări tragice, petrecut în jurul orei 22.00, între localitățile Eforie Nord și Eforie Sud. Polițiștii spun că un tânăr de 28 de ani, din comuna Agigea, a condus un Peugeot pe Drumul Național 39, dinspre Constanța către Mangalia. La un moment dat, din neatenție, a acroșat din spate o Dacie Logan, la volanul căreia se afla un bărbat de 50 de ani, din Brăila. În urma impactului, Loganul a fost proiectat într-un stâlp, iar Peugeot-ul a luat foc. Din fericire, șoferul care a provocat accidentul a reușit să coboare imediat din autoturismul cuprins de flăcări. Cei doi soți aflați la bordul Loganului au suferit răni ușoare, deși mașina lor s-a făcut praf în urma coliziunii.

"AU AVUT ZILE" Martorii i-au ajutat pe polițiștii de la Rutieră să refacă filmul accidentului. "Băiatul care conducea Peugeot-ul l-a lovit din spate pe cel cu Loganul. Având în vedere cum arată Loganul, Dumnezeu știe cum au scăpat... Au avut zile...", a povestit un bărbat. După primirea apelului prin 112, la fața locului au ajuns pompierii. "Am ajuns imediat la fața locului, după 5 minute. Am găsit o mașină care ardea. Am intervenit alături de pompierii militari de la Tuzla", a declarat Tenor Cadâr, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Eforie. Deși autoritățile au acționat rapid, Peugeot-ul a fost mistuit de foc. Cele două persoane care se aflau la bordul Loganului au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Oamenii legii au întocmit pe numele șoferului Peugeot-ului dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe site-ul cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro, puteți viziona imagini cu incendiul izbucnit la bordul Peugeot-ului, filmate de un martor.