Un pieton mort și unul rănit grav

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, miercuri seară, într-un cumplit accident rutier petrecut în jurul orei 20.20, în comuna constănțeană Lumina. Potrivit anchetatorilor, un șofer de 62 de ani se deplasa cu un autoturism marca Dacia pe strada Morii, din localitate. La un moment dat, a povestit el, a trecut cu mașina peste victimă, care ar fi fost întinsă pe șosea. „Lumina era foarte slabă, iar de o parte și de cealaltă a străzii erau bălți de apă care străluceau. Bărbatul era întins pe șosea, iar soțul a tras de volan. La un moment dat, am simțit o zdruncinătură”, a povestit soția șoferului. Un martor a sunat imediat la 112 și a cerut ajutorul medicilor, dar și al polițiștilor. Oamenii legii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager și au constatat că acesta nu se afla sub influența alcoolului. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii urmează să stabilească dacă bărbatul era întins pe șosea sau dacă se afla în picioare în momentul în care a fost lovit. „Am întocmit un dosar penal privind acest accident rutier. Am solicitat prezența la fața locului și a unui medic legist, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier”, a declarat comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Rutier Constanța.

LOVIT PE TRECERE Cu puțin timp înainte, polițiștii interveniseră la un alt accident în care a fost implicat un pieton. Evenimentul rutier s-a produs pe strada Soveja, din municipiul Constanța. Oamenii legii spun că un bărbat de 36 de ani a traversat strada pe trecere, însă a fost spulberat de o mașină. Potrivit anchetatorilor, vinovat de producerea accidentului este un șofer de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Mitsubishi. Victima a fost rănită grav și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Conducătorul auto a declarat în fața anchetatorilor că bărbatul i-a apărut brusc în față și că nu l-a putut evita. Oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul Drager și au stabilit că tânărul nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.