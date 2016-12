Poliţiştii de proximitate în colaborare cu poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Secţiei 4 au derulat ieri o nouă acţiune de prevenire a furturilor din locuinţe. Acţiune se înscrie în cadrul campaniei „Un plus de siguranţă”, desfăşurată de la sfârşitul lunii octombrie. Campania constă în informarea cetăţenilor şi a asociaţilor de locatari în legătură cu precauţiile ce trebuie luate pentru evitarea incidentelor. Campania se desfăşoară la nivel naţional şi va dura până la începutul lunii decembrie. „Un plus de siguranţă” este derutală prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (ICPC), în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate în parteneriat cu cotidianul “Evenimentul Zilei”. Poliţiştii constănţeni au organizat o acţiune în care a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari. Aceştia au fost sfătuiţi să le transmită locatarilor ca uşa de la scara blocului să fie mereu închisă şi să nu se deschidă persoanelor necunoscute. Poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii i-au sfătuit pe proprietari să ţină permanent uşa imobilului închisă cu cheia, aceasta să fie prevăzută cu cel puţin două încuietori şi cu sisteme şi chei diferite, iar în cazul în care pierd cheia sau îşi schimbă domiciliul să înlocuiască yala. Oamenii legii le mai recomandă constănţenilor să nu păstreze în casă sume importante de bani, să nu poarte discuţii referitoare la valorile pe care le deţin în locuinţă şi să nu permită accesul în imobil al persoanelor pe care nu le cunosc. Poliţiştii au precizat că în locuinţă nu trebuie primiţi necunoscuţi care oferă promoţii sau care vând produse ieftine, că geamurile de la parter trebuie închise mai ales pe timpul nopţii şi că oamenii nu trebuie să lase anunţuri pe telefon sau la poartă atunci când pleacă în concediu. La final reprezentanţii au primit afişe şi pliante cu caracter preventiv. Oamenii legii au organizat şi un concurs destinat asociaţiilor de proprietari. Pentru a putea participa, reprezentanţii asociaţiilor de locatari vor putea accesa un formular de participare de pe site-urile partenerilor, respectiv www.politiaromana.ro/prevenire, www.arts.org.ro şi www.evz.ro. Aceştia vor fi nevoiţi să răspundă la anumite întrebări şi în urma unei tombole pot câştiga marele premiu care constă în montarea unor sisteme de securitate pentru protecţia imobilelor. Formularul poate fi trimis prin poştă până pe 30 noiembrie pe adresa Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, Bucureşti, strada George Georgescu nr.1, Sector 4, cu menţiunea pentru campania „Un plus de siguranţă”.