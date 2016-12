Un pod feroviar care lega regiunea Lugans şi Ucraina, aruncat în aer

Un pod feroviar care asigura o legătură între regiunea Lugansk, aflată sub controlul rebelilor proruşi, şi Ucraina a fost aruncat în aer de către persoane necunoscute, a declarat, astăzi, un lider rebel, citat de agenţia rusă de stat Tass. "Aceasta este linia ferată care putea să fie folosită pentru aprovizionarea Ucrainei cu cărbune", a declarat "ministrul pentru situaţii de urgenţă al republicii populare" de la Lugansk (LPR) Serghei Ivanuşkin. Liderul rebel a precizat că podul feroviar se afla în apropiere de Gorsk, într-o zonă aflată sub controlul autorităţilor ucrainene. El a precizat că un conductor de tren este cel care a semnalat că podul era avariat. Pe de altă parte, separatişti proruşi au lansat în această dimineaţă un atac asupra unor poziţii pe care forţele ucrainene le deţin în satul Şirokino, în apropiere de Mariupol, a anunţat cartierul general militar al oraşului pe pagina de Facebook, citat de agenţia Unian. "La ora (locală) 9.30 (9.30, ora României), inamicul a lansat un asalt asupra forţelor (ucrainene) de la Şirokino, iar confruntările continuau" la prânz, când cartierul general a postat mesajul pe Facebook. "Forţele ucrainene îşi menţin poziţiile", se arăta în mesaj, în care se preciza că "inamicul atacă cu armament uşor şi mortar". Potrivit militarilor din oraş, portul, considerat o poziţie-cheie, nu se află în pericol. Persoane înarmate au atacat poziţii aflate sub controlul armatei ucrainene de 16 ori începând de duminică, în unele puncte cu artileria grea, a declarat pentru Unian centrul de presă al operaţiunii "antiteroriste".

fotografia are doar scop ilustrativ