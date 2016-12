S-a speriat!

Un poliţist a lovit un pieton şi a fugit de la locul accidentului

Agentul de poliţie Florin Faraon: „După ce l-am lovit, am oprit la vreo 200 de metri distanţă. Am vrut să mă întorc, dar am văzut că se adunaseră mulţi oameni, m-am speriat şi am plecat.”