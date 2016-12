Un poliţist din Milwaukee care a ucis un bărbat de culoare nu va fi inculpat

Un poliţist din oraşul Milwaukee, în nordul Statelor Unite, care a ucis în aprilie, cu 14 focuri de armă, un afroamerican aparent fără domiciliu stabil, provocând la vremea respectivă manifestaţii, nu va fi inculpat, relatează AFP. Decizia a fost anunţată de către procuror ieri, în contextul în care justiţia a decis în mai multe rânduri, în ultimele săptămâni, să exonereze poliţişti care au ucis persoane de culoare. Poliţistul din Milwaukee, Christopher Manney, între timp conediat, l-a împuşcat pe 30 aprilie pe Dontre Hamilton, în vârstă de 31 de ani, după ce a fost chemat de către angajaţi ai unei cafenele deranjaţi de acest bărbat care dormea într-un parc vecin. Între cei doi bărbaţi a avut loc o confruntare fizică la momentul arestării, iar poliţistul a folosit arma din dotare. "Este un incident tragic pentru familia Hamilton", scrie procurorul în concluzia raportului pe care l-a întocmit, dar, "având în vedere mărturiile şi analiza faptelor, am conchis că poliţistul Manney a făcut uz de armă în legitimă apărare, iar ca urmare nu poate fi inculpat pentru crimă". Potrivit Milwaukee-Wisconsin Journal Sentinel, avocatul familiei, Jonathan Safran, va solicita o anchetă federală. Numeroase manifestaţii, în unele cazuri revolte, au avut loc în toată ţara de mai multe săptămâni, denunţând rasismul şi discriminarea de care dă dovadă poliţia, în urma unor incidente de acest tip la Ferguson (Missouri) şi New York. Tensiunile s-au intensificat sâmbătă, după ce un bărbat de culoare, un infractor mărunt cu probleme de natură psihică, a spus că vrea să se răzbune pe poliţie şi a ucis doi poliţişti la New York.