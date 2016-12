Un poliţist în rai

Palma pe care a încasat-o un poliţist de la o profesoară readuce în atenţia opiniei publice câteva chestiuni existenţiale. Este, după cum se zice şi se comentează pe la colţuri, bătaia ruptă din rai? Cu siguranţă, în timpul anchetei disciplinare, s-ar putea ca protagoniştii episodului cu pricina să aducă unele clarificări. După cum se ştie, la rândul său, poliţistul, om de omenie, i-a întors la loc palma doamnei profesoare. A fost un schimb reciproc de palme cu anumite nuanţe tovărăşeşti. E drept, palma poliţistului s-a încadrat în categoria reacţiilor sovietice de acest timp, echivalând cu un şut în fund. Vom vedea, în cele din urmă, dacă şutul cu pricina va genera saltul înainte... Palma profesoarei a avut un efect mai mult decât educativ, fiind vorba de reacţia unui cadru didactic cu catalog sub braţ. În primul rând, l-a readus pe poliţist cu picioarele pe pământ şi l-a obligat să dea piept cu realitatea înconjurătoare din şcoala românească. Chiar dacă i-au zburat ochelarii de pe nas, amintirile l-au năpădit pe poliţist, care, în copilăria sa tumultoasă, a fost articulat de mai multe ori cu rigla peste mână. A avut noroc că, în momentul în care a luat-o peste bot, nu avea fluierul din dotare introdus în cavitatea bucală, el fiind şi agent de ordine. De asemenea, instituţiile abilitate au răsuflat uşurate că incidentul nu s-a derulat, în condiţii de trafic intens, într-un sens giratoriu. După această întâmplare, poliţistul a căpătat un respect deosebit pentru doamna profesoară, faţă de care, după impact, a ţinut tot timpul garda sus. Din noianul de apeluri umanitare, pentru că am avut parte şi de aşa ceva, reţinem rugămintea acestuia de a nu fi lovit în cap. Fire sensibilă şi plăpândă, profesoara a ţintit mandibula organului, a nu se confunda cu Orban, dar a lovit ochelarii. Iată că, în cazul de faţă, exemplul prezidenţial a funcţionat corect şi eficient. Este o dovadă în plus că, la noi, în şcoli, nu numai în politică, s-a generalizat dosul de palmă. De asemenea, în timpul dezbaterilor, cadrul didactic a invocat faptul că dosul său de palmă ar fi fost trucat. În schimb, poliţistul se manifestă plenar ca un român autentic căruia i-a sărit muştarul. Cine a văzut filmul cu pricina îşi aminteşte că organul a reacţionat după o analiză prealabilă. Cu alte cuvinte, nu s-a repezit în părul doamnei profesoare, după cum ne-am aşteptat cu toţii. În poziţie de fandare, poliţistul a aşteptat să i se suie sângele la cap, după care, cu muştarul aferent unor astfel de situaţii conflictuale, i-a “îndesat” o “carabă” cazonă de toată frumuseţea. Palma poliţistului i-a deschis sufletul doamnei profesoare, plasând-o direct într-un decor cu multe stele verzi. După momentul de uluială aferent, a urmat plânsul caracteristic telenovelelor de prânz. În acel moment, între protagoniştii scandalului s-a cimentat o legătură lăuntrică. Pe timp de iarnă, palma ţine de cald. De aceea, episodul relatat nu poate fi prezentat ca un caz social, mai ales că, în şcoală, bătaia este ruptă din rai…