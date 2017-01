Un poliţist s-a împuşcat mortal cu ultimul cartuş din secţie

MOARTE ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER Viaţa unui poliţist din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi (SRPT) Constanţa a luat sfârşit sâmbătă dimineaţa, în condiţii tragice şi încă neelucidate. Agentul Costel Liviu Faur, de 36 ani, care activa la Poliţia Transporturi Feroviare (TF) Constanţa, a murit împuşcat în piept, după ce, conform anchetatorilor, ar fi manevrat imprudent arma de vânătoare cu bile de cauciuc din dotare. În urma audierilor, procurorul de caz a stabilit că, în jurul orei 09.00, o vânzătoare de la o farmacie din zona Gării Constanţa a solicitat ajutorul unui agent de pază de la firma Save & Self Security, care asigura paza în incinta Gării Constanţa, întrucât un bărbat recalcitrant făcea scandal în farmacie. Individul, Constantin Voroneanu, a fost imobilizat de agentul de pază şi dus la sediul Poliţiei TF Constanţa. Agentul firmei Save & Self Security l-a sunat pe subofiţerul Faur, aflat în misiune, şi l-a informat că îl aşteaptă în birou. „Cei doi l-au văzut pe subofiţer intrând în birou şi, la scurt timp, s-a auzit împuşcătura. Agentul de pază susţine că nu poate spune ce s-a întâmplat pentru că era cu spatele şi totul s-a petrecut foarte repede. Există mai multe variante despre modul în care s-a produs tragedia, însă cea mai plauzibilă pare a fi aceea că poliţistul a apucat puşca de ţeavă şi a vrut să o pună în fişet, însă a izbit arma de fişet cu putere încât au sărit aşchii din lemn din patul armei. În acea clipă, puşca s-a descărcat în pieptul poliţistului, deasupra sternului. Este posibil ca patul armei să fi fost putred în interior şi de aceea să se fi rupt, iar arma s-a descărcat instantaneu. Deocamdată nu ştiu ce vechime are puşca, dar dacă era de 30 de ani în uz, şansele ca lemnul să fi fost putred sunt foarte mari”, a declarat Andrei Bodean, procurorul de caz. Anchetatorii spun că, după ce s-a împuşcat, subofiţerul Costel Liviu Faur ar fi ieşit din birou dar, după doi paşi, s-a prăbuşit. Colegul care tocmai îşi terminase tura apucase să ajungă la maşina sa parcată în apropiere când a auzit împuşcătura. A revenit în sediul poliţiei şi, când l-a văzut pe Faur într-o baltă de sânge, a sunat la 112. Medicii sosiţi la locul incidentului nu au putut face altceva decât să constate decesul subofiţerului.

DECLARAŢII. Bărbatul adus în birou pentru a fi audiat, Constantin Voroneanu, a declarat că agentul Faur a lovit masa din birou cu arma şi în acel moment s-a descărcat în pieptul lui. „Varianta acestuia nu se confirmă deoarece nu am găsit nicio zgârietură pe masă, ci doar pe fişet şi pe caloriferul din încăpere, unde am descoperit un fragment de lemn”, a mai spus procurorul Andrei Bodean. Celor doi martori la incident, Voroneanu şi agentul firmei de pază, le-au fost recoltate probe de pe mâini şi haine pentru a se stabili dacă prezintă urme de praf de puşcă, în vederea excluderii ipotezei că vreunul dintre ei ar fi tras în poliţist. Procurorul a declarat că ipoteza potrivit căreia între poliţist şi Voroneanu ar fi avut loc vreun conflict în urma căruia poliţistul să fi fost împins, iar arma să se fi descărcat, nu se confirmă.

GLONŢUL I-A STRĂPUNS FICATUL ŞI INIMA. Cadavrul subofiţerului a fost transportat la morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei. Medicii legişti au stabilit că moartea a survenit ca urmare a unei plăgi împuşcate penetrante toraco-abdominale şi a unei hemoragii interne. „Cartuşul de calibrul 12 mm i-a străpuns sternul, iar 11 bile de cauciuc s-au răspândit în cavitatea toracică, atingând inima şi ficatul. Două bile au fost găsite în zona ombilicală şi alte două le-am descoperit pe podeaua biroului în care a avut loc incidentul”, a adăugat procurorul Bodean. Medicii legişti au mai stabilit că subofiţerul a pierdut trei litri de sânge şi că a mai trăit cel mult un minut după ce s-a împuşcat.

ULTIMUL CARTUŞ. Anchetatorii au stabilit că, în dimineaţa tragediei, agentul Costel Liviu Faur abia se întorsese dintr-o misiune de însoţire a unui tren de marfă şi de aceea avea puşca încărcată şi cartuş pe ţeavă. Ironia sorţii a făcut ca subofiţerul să se împuşte cu singurul cartuş cu proiectil de cauciuc rămas în dotarea Postului de Poliţie TF Constanţa, restul fiind deja folosite de oamenii legii la alte acţiuni. Manevrarea imprudentă a armei din dotare i-a curmat viaţa şi a lăsat în urmă o soţie îndurerată şi o fetiţă de cinci ani. Agentul Costel Liviu Faur lucra din 2006 în Poliţie. Cât despre Constantin Voroneanu, anchetatorii au aflat că acesta ieşise din închisoare de trei zile, unde ispăşise o pedeapsă pentru complicitate la tâlhărie. Cercetările sunt continuate de procuror, care aşteaptă rezultatul expertizei balistice pentru a lămuri situaţia şi pentru a da un răspuns exact cu privire la împrejurările în care a murit poliţistul.