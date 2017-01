Un poliţist s-a răzbunat în stil mafiot

RĂZBUNARE. Orbit de gelozie, ajutorul şefului de post din localitatea Crucea a tras cinci focuri de armă într-un tânăr care i-a salutat iubita. Incidentul care a mobilizat forţe impresionante de poliţie a avut loc sâmbătă seară, în Hârşova. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, în jurul orei 18.00, au fost alertaţi prin 112, de un localnic, că un agent de poliţie aflat în timpul liber şi-a descărcat încărcătorul unui pistol cu bile de cauciuc în pieptul unui tânăr. „Iniţial am crezut că îmi fac băieţii o glumă. Abia când am primit al doilea telefon, în care un prieten al fiului meu mi-a spus că Alexandru a fost împuşcat, am fugit să îl găsesc“, a declarat Cristiana Oatu, mama tânărului împuşcat. Totodată, se pare că totul a pornit de la câteva glume. „Mi-a spus că poliţistul a trecut pe lângă el împreună cu prietena lui, elevă la liceul din oraş. Pentru că o cunoştea, a salutat-o şi, aşa cum sunt băieţii, a făcut câteva glume poate nu prea bine intenţionate. Acest lucru l-a deranjat, însă, pe prietenul fetei, care s-a întors şi le-a spus că este poliţist şi că o să îi aranjeze el. Băieţii au spus că, o oră mai târziu, poliţistul s-a întors şi, fără să spună nimic, i-a tras două gloanţe în piept. În timp ce fiul meu era căzut la pământ din cauza durerii, agentul l-a mai împuşcat de trei ori în spate. După ce a tras ultimul cartuş, poliţistul şi-a pus o cârpă pe faţă şi a fugit“, a povestit mama victimei. Pentru că pe urmele poliţistului au plecat mai mulţi prieteni ai lui Alexandru Oatu, pistolarul s-a refugiat, de frică, în sediul Poliţiei Hârşova.

ANCHETĂ. Tânărul împuşcat a fost transportat de urgenţă la Spitalul Hârşova unde a primit îngrijirile medicale necesare. Între timp, având în vedere că evenimentele puteau escalada în orice moment, au fost trimise în Hârşova echipele DIAS, pentru a menţine ordinea şi pentru a îl proteja pe atacator. Agentul Boris Lintarov, adjunctul şefului de post al Poliţiei Crucea, a declarat, în timpul audierilor, că a folosit arma în legitimă apărare. „Din primele cercetări se pare că agentul era în oraş cu prietena lui şi a avut un schimb de replici cu victima. După ceva timp, agentul s-a întors în oraş cu un pistol cu bile de cauciuc şi a declarat ca l-a folosit în legitimă apărare. Acest lucru însă nu s-a confirmat până în prezent. După finalizarea anchetei, vom vedea ce măsuri vom lua împotriva agentului“, a declarat cms. şef Dumitru Catană, şeful IPJ Constanţa. În cursul zilei de luni, Alexandru Oatu urmează să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală pentru obţinerea unui act medico-legal. În prezent, cercetările în acest caz sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de armă neletală, din categoria celor supuse autorizării, fără drept.