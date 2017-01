Un pompier beat mort, aflat la volan, a intrat în plin în trei maşini parcate

Un grav accident de circulaţie, care s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie, a fost provocat, miercuri seară, de un pompier care s-a urcat băut la volanul maşinii personale. Maiorul George Laurenţiu Dumitrescu, în vîrstă de 33 ani, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, rula pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu şi, ajuns în zona Casei de Cultură, a pierdut controlul autoturismului său, un Ford Focus, înmatriculat CT 21 DML, a intrat pe contrasens şi s-a oprit în trei maşini de lux, parcate pe marginea drumului. Martorii spun că l-au văzut pe pompier cînd a trecut în viteză de intersecţia de la Casa de Cultură deplasîndu-se către zona Trocadero, iar după impactul cu maşinile parcate, au văzut cum din motorul autoturismului a început să iasă fum. Mai multe persoane au sărit în ajutorul pompierului care, din cauza şocului leşinase cu capul pe volan. Încercările de a-l scoate din maşină au fost îngreunate de faptul că portierele autoturismului se blocaseră. “Am crezut că a murit. Nici nu vedeam prea bine în interiorul maşinii căci era fum. Am tras de portiera de pe partea şoferului şi am reuşit cît de cît să o întredeschid. Abia cînd l-am mişcat din loc am văzut că cel de la volan nu păţise nimic, nu avea nicio fractură şi nici nu era lovit grav. În schimb era mort de beat“ a spus unul dintre şoferii care a sărit în ajutorul pompierului blocat în maşină. După ce a fost alertat Serviciul Unic de Urgenţe 112, la locul accidentului au sosit două echipaje ale pompierilor militari, care au decuplat acumulatorul maşinii pentru a preîntîmpina producerea unui scurtcircuit. Pînă la sosirea agenţilor Biroului Poliţiei Rutiere, Laurenţiu Dumitrescu, şoferul Ford-ului, a fost de cîteva ori la un pas de a fi linşat de unul din proprietarii maşinilor avariate. În urma testării cu aparatul Drager, poliţiştii de la circulaţie au constatat că bărbatul care provocase carambolul avea 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Laurenţiu Dumitrescu a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean unde i-au fost recoltate probe biologice de sînge pentru stabilirea alcoolemiei. Poliţiştii spun că i-au întocmit dosarul penal maiorului, acesta fiind acuzat de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.