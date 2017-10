Un Porsche ca bonus pentru Halep!

Simona Halep va primi de la WTA un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanţa de a ocupa locul întâi atât în ierarhia generală WTA, cât și în clasamentul WTA Race 2017, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore. Acest premiu face parte din parteneriatul dintre WTA şi marca germană, încheiat în aprilie.

Porsche are o lungă relație cu tenisul feminin, fiind atât sponsor al turneului de la Stuttgart, din 1978, cât și proprietar şi organizator al acestei competiţii, din 2002. Câştigătoarea Porsche Tennis Grand Prix primeşte un automobil asemănător. În 2014, Halep a primit un Porsche 911 Carrera 4 Coupe, iar în 2015 un Porsche Panamera, din partea reprezentanţei din România a companiei germane.

Jucătoarea constănțeană va fi cap de serie numărul 1 la Turneul Campioanelor care va începe duminică și va reuni cele mai bune opt jucătoare din 2017: Simona Halep (România, 1 WTA), Garbine Muguruza (Spania, 2 WTA), Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA), Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA), Venus Williams (SUA, 5 WTA), Caroline Wozniacki (Danemarca, 6 WTA), Jelena Ostapenko (Letonia, 7 WTA) și Caroline Garcia (Franța, 9 WTA).

A AJUNS DEJA LA SINGAPORE

Simona Halep este prima jucătoare ajunsă la Singapore, unde a început antrenamentele și a vorbit pentru WTA despre ce și-a propus la Turneul Campioanelor. Noul număr 1 mondial vrea să se bucure de cât mai multe jocuri și nu admite să nu prindă semifinalele turneului. Simona va participa pentru a patra oară la rând la turneul care încheie oficial sezonul, iar la debut, în 2014, a ajuns până în finală, unde a pierdut în faţa Serenei Williams.

„Îmi place totul aici. Am jucat atât de bine în 2014, chiar și în ediția următoare, nu pot spune că am evoluat rău, doar că nu am mai reușit să ies din grupe. Anul acesta abia aștept să joc din nou aici, să mă bucur mai mult de meciuri și să lupt mai mult. Poate voi avea și puțin mai mult noroc și mă voi califica în semifinale. Singura așteptare pe care o am este aceea de a da tot ce am mai bun. În ceea ce privește rezultatele, vom vedea”, a spus Halep pentru WTA.

Anul trecut, românca a terminat pe locul 3 în Grupa Roşie, după o victorie cu Madison Keys şi două înfrângeri, cu Angelique Kerber şi Dominica Cibulkova, cea care avea să câştige trofeul. Turneul Campioanelor se dispută în perioada 22-29 octombrie și va fi transmis în direct pe Digi Sport.