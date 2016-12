Un portret cu autor necunoscut, atribuit lui Leonardo Da Vinci

Nu mică le-a fost surpriza experţilor francezi cînd au identificat, pe colţul stîng al unei pînze ce reda portretul unei fete, o amprentă despre care se crede că îi aparţine lui Leonardo Da Vinci. Tabloul intitulat “Young Girl in Profile in Renaissance Dress / Portretul unei tinere“ a fost vîndut la licitaţie în 2007, de Casa Christie, contra sumei de 19.000 de dolari, iar experţii săi au fost cei care l-au autentificat ca aparţinînd unui maestru german necunoscut, crezînd că datează de la începutul secolului al XlX-lea. Proprietarul Peter Silverman a fost convins de la început că tabloul reprezintă o valoare şi l-a supus mai multor teste iar acum, mai mulţi experţi s-au pus de acord că tabloul îi aparţine lui Leonardo Da Vinci. Noua sa autentificare îi schimbă valoarea la o sută de milioane de lire sterline. Portretul va putea fi accesibil pentru prima dată publicului larg, anul viitor, în cadrul unei expoziţii organizate în Suedia.

Pentru a se exclude orice dubii, pînza a fost supusă unei analize minuţioase, demne de o anchetă criminalistă. Astfel, experţii unui laborator din Paris au identificat pe colţul din stînga al pînzei o amprentă asemănătoare cu cea despre care se crede în mod oficial că îi aparţine lui Leonardo Da Vinci, descoperită pe o lucrare care se află în posesia Vaticanului. Se crede că lucrarea de la Vatican a fost pictată în tinereţea pictorului, cînd nu beneficia de ajutorul asistenţilor şi, de aceea, experţii sînt siguri că îi aparţine lui Leonardo Da Vinci. Pe portretul “Young Girl in Profile in Renaissance Dress“ a fost identificată tot amprenta degetului mijlociu, deget de care se spune că Leonardo Da Vinci se folosea pentru a-şi retuşa cîteodată culorile aplicate pe pînză. O altă amprentă atribuită lui Leonardo Da Vinci se află pe “Portrait of a Woman in Profile / Portretul unei femei din profil”, care se află expus în Castelul Windsor. În acest caz, amprenta a fost identificată ca aparţinînd unui stîngaci, aşa cum se ştie că era pictorul. Analiza cu raze inflaroşii arată multiple similarităţi şi între aceste două amprente.

Desenat în cerneală şi cretă, portretul tinerei femei redă veştminte tipic milaneze de sfîrşit de secol XV, iar datarea cu carbon confirmă aceasta. Martin Kemp, profesor emerit de Istorie a Artelor al Universităţii Oxford, este de părere că tînăra redată în profil ar fi Bianca Sforza, fiica lui Ludovico Sforza, duce de Milano, care a trăit între anii 1452-1508. Profesorul Kemp crede că portretul datează din 1496, cînd Bianca Sforza la 13 sau 14 ani se căsătorea cu căpitanul Galeazzo Sanseverino, patronul lui Leonardo da Vinci. În mod tragic, tînăra a murit la numai patru luni de la nuntă. Acesta ar fi primul portret realizat de pictor unei prinţese, deşi ulterior Leonardo Da Vinci le-a mai imortalizat şi pe amantele lui Ludovico Sforza, Cecilia Gallerani şi Lucrezia Crivelli.