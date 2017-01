Un preşedinte şifonat rău de tot!

Ieri, Traian Băsescu a plecat cu coada între picioare de la CSM. Ca să se poată deplasa normal, era de multe ori nevoit să o ocolească atent, ca şi cum s-ar fi aflat într-un sens giratoriu. Avea o coadă atît de mare încît, surprinzător, faţă de anii trecuţi, abia a mai încăput în liftul instituţiei amintite! Pentru că era schimbat la faţă spre pămîntiu, trepăduşii au fugit din calea lui. Nici măcar nu i-au mai chemat liftul! Păcat. Tocmai acum cînd, prin contribuţia inestimabilă a doamnei Elena Udrea, putem vorbi de o adevărată ştiinţă în materie de chemat liftul de la distanţă şi de aproape! Oricum, ieri, mare înghesuială şi multe mutre acre în liftul de la CSM! Firesc ar fi fost ca unul dintre SPP-işti să coboare pentru ca preşedintele să nu se sufoce în propria sa coadă, dar, din motive de securitate, a rămas lîngă “obiectiv”. Luat la palme de doamna Pivniceru, preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România, care l-a pus la punct într-o manieră exemplară pe domnul “Ştie tot”, prezidentul a nimerit cu greu uşa la ieşire! Noroc că pe trotuar se aflau cîţiva revoluţionari, care, prin urale prelungite şi aplauze zgomotoase, l-au îndrumat spre maşina de protocol. Tăvălit bine de magistraţi, şeful statului a rămas fără replică, încercînd să iasă din clinciuri prin miştouri ieftine, glumiţe de galerie şi zîmbete în doi peri. Practic, am asistat la un atac fără precedent la adresa preşedintelui, dovadă clară că magistraţilor le-a ajuns cuţitul la os! Băgat bine de tot în corzi, Băsescu a cerut evacuarea ziariştilor din sală. La ultimul congres al PCR, un cunoscut dizident, care l-a criticat în faţă pe Ceauşescu, a provocat întreruperea transmisiei televizate de la Sala Palatului. Ieri, după intervenţia doamnei Pivniceru, am trăit un moment similar. Nu s-a mai difuzat nimic în direct nici măcar pe ecranul montat în sala de conferinţe! Motivul a fost unul cît se poate de simplu şi de natural la noi. Magistraţii prezenţi în respectiva sală au aplaudat frenetic prestaţia celor care au avut curajul să-i spună preşedintelui verde în faţă adevărul. De data aceasta, Băsescu a căzut în propria sa capcană. În virtutea obiceiurilor sale personale, intenţiona să-şi prezinte cuvîntarea, conform STAS-ului în vigoare elaborat la Cotroceni, după care să o tulească iute, mizînd pe efectul său de ceaţă londoneză. De data aceasta însă, nu i-a mai ţinut figura. Doamna Pivniceru a aruncat cu lasoul după el şi l-a întors din drum. La secvenţa asta, trebuie să recunosc, ireală în contextul monotoniei generate de cei puşi cu botul pe labe în ultimii ani de actualul şef de la Cotroceni, s-ar fi lipit o replică de genul ”De ce dai bir cu fugiţii, domnule preşedinte jucător?” Simţindu-se încolţit din toate părţile, prezidentul a realizat că este pus într-o situaţie mai mult decît penibilă. Cu o zi în urmă, la Cotroceni fiind, adică pe terenul lui, cu SPP-iştii în faţă şi cu consilierii în spate, a dat cu procurorul general de pămînt! Atunci cînd stă în picioare, la înălţimea pe care o are, Codruţa Kovesi, ca fostă baschetbalistă, este o performanţă pentru domnul preşedinte să o tragă dezinvolt de urechi din poziţia şezut! În ciuda situaţiei jenante în care a fost pusă de şeful statului, care, atunci cînd se află în impas, şterge pe jos şi cu aliaţii săi apropiaţi, doamna Kovesi nici măcar nu a gemut! Gata să scîncească, şi-a şters doar năsucul cu un colţ de batistă frumos brodată. Am avut, în acea clipă, dovada clară a aşa zisei independenţe a Justiţiei. Dacă ar fi avut un dram de demnitate în sînge, Codruţa Kovesi nu ar fi trebuit să se lase călcată în picioare şi umilită de preşedinte, care, şi în această ipostază, a folosit gazetarul ca un termen josnic de comparaţie, afirmînd că el nu trebuie tratat ca un ziarist (găozar) căruia i se răspunde la o întrebare (eventual tembelă). A răzbunat-o doamna Pivniceru. Preşedintele a primit o usturătoare lecţie de democraţie. O căuta cu lumînarea de multă vreme!