Un primar a divorțat de frica ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI), condusă până ieri-alaltăieri de arestatul Horia Georgescu, a reușit să-i sperie pe unii funcționari publici. Că lucrurile stau așa ne confirmă un edil, care a divorțat de frica Agenției amintite. Este vorba despre primarul orașului Uricani (județul Hunedoara), Dănuț Buhăescu, care a fost nevoit să se despartă de soție, pentru că aceasta îi este și consilieră la Primărie, iar ANI ar fi considerat relația drept conflict de interese. Edilul a explicat că nevasta sa lucra la Primărie înainte de a-i deveni soție, dar acum, potrivit legilor în vigoare, el ar fi incompatibil. “Am divorțat pentru ca mariajul nostru să nu îi afecteze soției locul de muncă, dreptul la muncă, așa cum scrie în Constituție. Am spus că, dacă statul are posibilitatea să interpreteze legea în afara Constituției, ca să nu îi creez ei un impediment, am zis să revin la situația de dinainte de a fi primar, când nu eram căsătorit”, a declarat Buhăscu.