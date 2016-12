Pedelistul cu pretenţii de viitor candidat la funcţia de primar general al capitalei, Theodor Paleologu, a declarat, ieri, într-un interviu, că doreşte să candideze sub sloganul \"Un primar cu nume de stradă\"!?! În opinia sa, Bucureştiul are nevoie de un intelectual (ca el?), nu de \"marţafoi\", iar, dacă PDL îi va cere, se va bate ca un \"samurai ronin\". Paleologu a spus că îl recomandă pentru această funcţie onestitatea, faptul că nu face afaceri cu statul, notorietatea, că are capacitatea de a vorbi pe limba oamenilor şi că nu este un intelectual închis în turnul său de fildeş. Mai mult, el susţine că el ar fi un primar care merge cu autobuzul, tramvaiul, metroul sau bicicleta. Poate să înceapă de acum, nu trebuie să aştepte alegerile! Şi pentru că pentru pedelişti a început deja campania electorală, el a ţinut să-şi arate indignarea că este \"o ruşine pentru o capitală europeană\" ca o treime din votul din Bucureşti, în unele situaţii, să fie cumpărat. Cu ce? Cu pungile…verzi ale PDL? Paleologu a mai declarat că, dacă va fi candidatul PDL la Primăria capitalei, îşi propune să îi reprezinte pe \"oamenii de treabă\" care nu merg la vot. Adică cei care merg la vot sunt răi? Stând strâmb şi judecând drept, concluzionăm că pe Paleologu îl recomandă… narcisistul Paleologu!