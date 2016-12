Un prinţ scandalagiu

Prinţul de Monaco Pierre Casiraghi, nepot al legendarei actriţe Grace Kelly, a fost spitalizat după o încăierare nocturnă într-o discotecă din New York. Prinţul, în vârstă de 24 de ani, fiul prinţesei Caroline, se afla în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un club de noapte din Meatpacking, cartier din Manhattan, când a fost implicat cu prietenii într-o încăierare cu fostul proprietar al discotecii, Adam Hock, de 47 de ani. Acesta a fost arestat sâmbătă dimineaţă şi inculpat duminică pentru agresiune asupra prinţului şi a trei dintre prietenii săi, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei new-yorkeze. Faţa prinţului a fost desfigurată, cu cicatrici adânci şi sânge peste tot, potrivit unui martor ocular. Un alt martor a afirmat că chiar înainte de scandalul izbucnit în jurul orei 2.30 dimineaţa în clubul Double Seven, prinţul şi prietenii lui s-au apropiat de masa lui Adam Hock şi au fost „dezgustători”. Avocatul prinţului, Richard Golub, citat de publicaţia „The New York Post”, consideră că clientul său nu a provocat deloc scandalul. Prinţul Pierre Casiraghi a fost condus la spital de unde a ieşit mai târziu, în seara zilei de sâmbătă. Discoteca a refuzat să facă orice comentariu.