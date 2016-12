Un producător de preparate din carne refuză să închidă un magazin unde ANAF a găsit 50 lei în minus

Proprietarul firmei Killer SRL din comuna suceveană Horodnic de Jos, Alexandru Scheul, care are o fabrică de preparate din carne şi 21 de magazine în mai multe localităţi din ţară, a declarat că refuză să închidă magazinul unde inspectorii ANAF au găsit un minus în gestiune de 50 de lei. Scheul a declarat că s-a ajuns prea departe în ceea ce priveşte controalele ANAF şi că firma sa a fost amendată cu 5.000 de lei şi cu închiderea unui punct de lucru timp de o lună, după ce, în 19 martie, inspectorii antifraudă au găsit un minus în gestiunea unui magazin de 50 de lei. "Nu erau în plus, erau în minus", a explicat Scheul. El a adăugat că a doua zi, la un control făcut la un alt magazin, s-au găsit în casă 14 bani în plus. "M-a umflat râsul. Ditamai bugetarii să numere bănuţii din casă şi să găsească 14 bănuţi în plus", a spus proprietarul firmei. El a adăugat că aşteaptă să primească prin poştă decizia de sancţionare şi că va închide pentru o zi magazinul, va contesta deciza, şi apoi va redeschide magazinul cu orice risc. "Chit că mă leagă, măcar ştiu că e pentru o cauză dreaptă. Îmi risc libertatea, dar măcar cineva trebuie să arate abuzurile. E bătaie de joc. Nu ştiu cât mai poate lumea să mai rabde", a declarat Scheul. El a spus că până acum s-a supus legii, dar că în prezent ceea ce se întâmplă îi afectează demnitatea. "Când ştiu că am dreptate nu tac", a mai declarat Scheul. El a arătat că modul în care se fac controalele de la ANAF îi va afecta pe mulţi români, în special pe cei săraci, care mergeau la magazin şi luau mărfuri pe datorie. "Cei care erau trecuţi la carnet sunt acum condamnaţi la moarte că nu vor putea să ia nimic din magazin", a mai spus Scheul.