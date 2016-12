Un program de calculator învaţă din imagini

Nou-creatul program de calculator LEVAN confirmă zicala ”o imagine valorează cât o mie de cuvinte”, fiind creat pentru a învăţa singur, din analiza asocierilor dintre fraze şi cuvinte contextuale cu imagini de pe internet. Programatorii de la Universitatea din Washington şi Institutul Allen pentru Inteligenţa Artificială (AIAI) au creat acest program complet autonom, care se dezvoltă ”învăţând totul despre orice”, de unde şi acronimul ales pentru a denumi acest software - LEVAN (learn everything about anything). Folosind un sistem de recunoaştere a imaginilor, programul de calculator poate să cutreiere prin milioane şi milioane de imagini de pe internet, care sunt asociate anumitor cuvinte sau fraze-cheie. Apoi, programul împarte imaginile selectate în categorii şi le asociază unor noi cuvinte. ”Este vorba despre descoperirea asocierilor dintre text şi imagini”, a precizat Ali Farhadi, profesor asistent la Universitatea din Washington, menţionând că ”acest program recunoaşte concepte specifice, atunci când le vede şi învaţă să asocieze seturi de cuvinte şi fraze cu anumite imagini”.

În prezent, programul are listate 161 de concepte principale, peste 65.000 de subcategorii şi aproape 50 de milioane de imagini procesate. Iar acesta este doar începutul. Programul învaţă din căutările efectuate, asociază concepte unor noi categorii şi chiar formulează noi concepte pe măsură ce învaţă, se precizează într-o prezentare pe care creatorii programul LEVAN o vor susţine la sfârşitul acestei luni, la conferinţa anuală a Computer Vision and Pattern Recognition, de la Columbus, în SUA. LEVAN poate fi accesat la adresa levan.cs.uw.edu pentru a vedea cât de multe concepte noi a învăţat între timp.