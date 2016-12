Un proiect inițiat de constănțeni a primit finanțare

La ediția 2016 a programului ”Heineken pentru Comunități”, derulat de Heineken România în parteneriat cu Asociația CSR Nest, au fost înscrise 15 proiecte în județul Constanța, din care unul a fost declarat câștigător. Vorbim despre proiectul Bibliotecii Municipale Medgidia Filiala Nord - “Consiliere, orientare, responsabilizare prin abordare informativă - CORAI”. El și-a propus prevenirea și informarea populației din Medgidia cu privire la metodele de prevenire a cancerului de sân și de col uterin, creșterea numărului femeilor care detectează această maladie în stadiile sale incipiente prin prezentarea în mod regulat la controlul medical de specialitate, dar și creșterea gradului de auto-cunoaștere a anatomiei sânului și atragerea atenției asupra importanței testării clinice precoce. În acest an, aria de implementare a proiectelor Heineken s-a extins la nivelul celor patru județe în care compania este prezentă cu fabrici, atât Constanța, cât și Dolj, Harghita și Mureș. Au fost desemnați unul sau mai mulți câștigători pentru fiecare județ, care au primit o finanțare cuprinsă între 5.000 și 80.000 de lei. ”Și în acest an am identificat, în fiecare din cele patru județe în care suntem prezenți cu câte o fabrică, proiecte care vor avea un impact pozitiv, investiția totală în programele dedicate comunităților depășind 1,9 milioane de lei”, a spus Managing Director la Heineken România, Onno Rombouts. Pentru mai multe informații despre programul de responsabilitate socială „Heineken pentru Comunități“ puteți vizita site-ul www.heineken-pentru-comunitati.ro.