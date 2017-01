Un pui de leu aşteaptă un nume de la copiii constănţeni

Boya este o leoaică în vîrstă de şapte ani, care s-a născut şi a crescut în captivitate într-una dintre cuştile circului “Praga”, sosit la Constanţa de cîteva zile. Luni seară, la cîteva ore după ce circul a poposit în oraşul de la malul mării, Boya a adus pe lume un pui, o mînă de blană care adulmecă nedumerită lumea îngustă a ţarcului, sub ochii mamei care priveşte liniştită umbletul împiedicat al micuţului. Puiul îşi încheie invariabil drumul rostogolindu-se prin rumeguşul care acoperă podeaua ţarcului. La răstimpuri, Boya îşi întoarce privirea atentă, cercetătoare spre oamenii care o privesc din spatele gratiilor. Se ridică şi păşeşte apăsat pe scîndurile podelei, cu lentoarea nepăsătoare a prădătorilor care nu se tem de nimic. Rage atunci cînd cineva se apropie prea mult de leagănul puiului ei. Tatăl, în vîrstă de doi ani, poartă numele de Simba. Pe el nu-l impresionează mai nimic. Priveşte placid spre camioanele parcate în apropiere, urmărind cu o căutătură plictisită şi exasperată trebăluiala grăbită a unor muncitori. Îngrijitorii spun că Boya este obosită şi a fost foarte curajoasă în timpul travaliului, deşi nu a mai trecut niciodată prin aşa ceva. „Exista riscul, ca după naştere, să îşi atace puiul din cauza durerilor pe care le simţea. În astfel de momente, instinctul matern este umbrit de cel de felină, iar mama îşi poate ataca puiul. S-a văzut încă de la început că Boya este foarte sufletistă. Şi-a spălat fătul, l-a hrănit şi a făcut tot posibilul să ne ţină departe de cuşcă. Nici măcar dresorul nu a reuşit să intre la ea. Este deosebit de protectoare. Ca să ne convingă să păstrăm distanţa, a început chiar să sară pe gratiile cuştii”, a povestit Ştefan Burfete, organizatorul spectacolelor susţinute de circul „Praga”. Puiul nu a fost încă botezat iar copiii care vor veni la reprezentaţiile circului vor putea face acest lucru. „Noi vom pregăti o urnă în care micii spectatori vor pune bileţele cu propunerile lor”, a adăugat impresarul. După ce va împlini şapte luni, puiul va începe dresajul, şi are de ce să fie mîndru pentru că a venit pe lume într-o „familie” de tradiţie: „Circul „Praga” există de aproape 200 de ani. Participă în fiecare an la diferite festivaluri, precum cele de la Monte Carlo sau Paris. Are spectacole în toată Europa şi aparţine unei familii cehe”, a explicat Ştefan Burfete. Trupa care a cutreierat tot continentul va avea prima reprezentaţie la Constanţa pe 11 mai. În arenă vor evolua lei, urşii „Tom” şi „Jerry”, care au apărut şi în filmele regizorului Emir Kusturica, porci spinoşi sau cămile. Chiar dacă nu a debutat încă în faţa marelui public, puiul de leu este, într-un fel, marea vedetă a turneului susţinut de circul „Praga” la Constanţa.