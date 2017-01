Un raport controversat al CIA relevă că bin Laden ar fi pe moarte

Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) susţine, într-un raport controversat, că Osama bin Laden, liderul al-Qaida, are o gravă afecţiune la rinichi şi ar putea avea doar cîteva luni de trăit, afirmă doi oficiali americani, citaţi de ediţia online a revistei “Time”. Într-un raport redactat în urmă cu cîteva luni, CIA dezvăluie denumirile medicamentelor pe care liderul al-Qaida le ia. “Pe baza medicamentelor, nu ne aşteptăm să trăiască mai mult de 6-18 luni”, afirmă un oficial american. Editorialiştii revistei “Time” pun sub semnul întrebării acurateţea informaţiilor de acest fel. “Oare cine este pe moarte: Osama bin Laden sau efortul CIA de a-l captura? În 2002, preşedintele Pakistanului, Pervez Musharraf, afirma că bin Laden era bolnav de rinichi şi avea nevoie de dializă. În acelaşi an, un responsabil din cadrul FBI, Dale Watson, spunea chiar că bin Laden probabil a murit. Însă, după aceea bin Laden a apărut în mai multe înregistrări video, părînd mai sănătos ca niciodată”, comentează “Time”.

Analiştii în probleme de terorism cred că rapoartele de acest fel nu sînt credibile. “Încearcă să dea un diagnostic de la mii de kilometri, doar pe baza unor fragmente ale unei reţete”, afirmă Paul Pillar, fost director în departamentul antiterorist al CIA. “Am citit toate rapoartele contradictorii despre starea de sănătate a lui bin Laden. Nu mi se pare niciunul convingător”, subliniază Frances Fragos Townsend, fost şef al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă. Chiar şi CIA evită să îşi asume informaţiile conţinute în recentul raport. “Nu am găsit nicio persoană care să îşi asume informaţiile acestui raport analitic”, declară Paul Gimigliano, purtătorul de cuvînt al Agenţiei Centrale de Informaţii. “Faptul că surse anonime atribuie CIA anumite informaţii nu înseamnă neapărat că Agenţia împărtăşeşte aceste opinii”, precizează Gimigliano.

În ediţia sa de ieri, cotidianul “Washington Times” a informat că SUA au încheiat un acord cu Pakistanul pentru a putea lansa raiduri aeriene cu drone, fără acordul prealabil al Islamabadului, în cazul în care Osama bin Laden va fi localizat în ţară. Potrivit ziarului, care citează “un responsabil bine informat”, autorizarea a fost acordată de preşedintele pakistanez, Pervez Musharraf, la începutul războiului împotriva terorismului, în 2001, în cazul în care bin Laden ar fi localizat în zonele tribale pakistaneze de la frontiera cu Afganistanul, unde se presupune că s-ar fi refugiat. Armata americană a folosit drone Predator armate pentru a elimina responsabili al-Qaida, în special în Pakistan, în anul 2005. Înaltul responsabil a dezvăluit existenţa acestui acord, în condiţiile în care frustrarea se intensifică la Pentagon şi în CIA, deoarece bin Laden este căutat fără succes de şapte ani, iar mandatul preşedintelui George W. Bush se apropie de sfîrşit.

Cel mai căutat om din lume le-a scăpat militarilor americani care îl urmăreau în Afganistan după căderea regimului talibanilor, care îl adăpostiseră la sfîrşitul anului 2001. Căutat, dar în continuare de negăsit, Osama bin Laden, pe capul căruia SUA au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari, a revendicat responsabilitatea pentru atentatele din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morţi în SUA, care au dus la lansarea invaziei din Afganistan.