Un raport de tip PISA va fi realizat în urma EN

Un raport de tip PISA, cu evaluări pe fiecare competenţă pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, va fi realizat la nivel naţional, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), conform unui comunicat remis presei ieri. "Evaluările nu vor avea ca finalitate o notă în catalog, deoarece nu acesta este scopul lor, ele vor oferi profesorilor, elevilor şi părinţilor informaţii concludente despre nivelul de pregătire şi despre ceea ce trebuie îmbunătăţit. La nivel naţional, va exista un raport, similar raportului PISA, cu evaluări pe fiecare competentă, pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, ce va sta la baza măsurilor ce vor trebui adoptate în vederea remedierii deficienţelor", precizează MEN. Potrivit sursei citate, după aplicarea testelor, vor exista date transversale care vor permite identificarea din timp a problemelor şi corectarea lor particularizată, astfel încât, la finalul clasei a VIII-a, performanţele să se îmbunătăţească. MEN subliniază că evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a urmează modelul testelor internaţionale, ele introducând, de fapt, un sistem de pregătire a elevilor, obişnuindu-i cu examenul de la finalul ciclului gimnazial. Miercuri, odată cu testarea la Limba română a elevilor de clasa a IV-a, au debutat, în premieră, evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. "Sensul acestor evaluări îl reprezintă, deopotrivă, analizarea corectă a sistemului de învăţământ şi începutul creşterii performanţei şcolii româneşti. În condiţiile în care prima evaluare naţională a elevilor, de la intrarea lor în sistemul de învăţământ, se face abia la finalul clasei a VIII-a, introducerea acestor evaluări, prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale, oferă un tablou foarte clar legat de nivelul de pregătire al elevilor în diferite momente. Fiind vorba despre o testare la nivel naţional, datele obţinute permit realizarea de diagnoze şi comparaţii mult mai fidele în raport cu cele realizate în urma evaluărilor individuale de la clasă", se arată în comunicatul de presă.