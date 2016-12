Un raport de tip PISA va fi realizat în urma evaluărilor naționale

Un raport de tip PISA cu evaluări pe fiecare competență pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a va fi realizat la nivel național, anunță Ministerul Educației Naționale. După aplicarea testelor, vor exista date transversale care vor permite identificarea din timp a problemelor și corectarea lor particularizată, astfel încât, la finalul clasei a VIII-a, performanțele să se îmbunătățească. MEN subliniază că evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a urmează modelul testelor internaționale, ele introducând, de fapt, un sistem de pregătire a elevilor. Astăzi, odată cu testarea la Limba română a elevilor de clasa a IV-a, au debutat, în premieră, evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.