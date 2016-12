Un reactor nuclear din Ucraina a fost oprit de un sistem de protecţie

Un reactor de la cea mai puternică centrală nucleară din Ucraina a fost oprit ieri în urma unei disfuncţii la sistemul electric - al doilea incident care nu este considerat grav în decurs de o lună -, fără să antreneze creşterea nivelului radioactivităţii, potrivit site-ului centralei, scrie AFP. Reactorul Numărul 6 al Centralei de la Zaporijia (sud-est) "a fost oprit de sistemul de protecţie faţă de disfuncţionalităţi al generatorului. Suntem pe cale să clarificăm de ce a fost activat sistemul", a anunţat centrala într-un comunicat postat pe site. Nicio creştere a radioactivităţii nu a fost înregistrată, potrivit aceleiaşi surse. La aceeaşi centrală a vut loc alt incident, care nu este considerat grav nici el, la începutul lui decembrie, la Reactorul Numărul 3, provocat de un scurtcircuit. Acest incident a conis la întreruperi în alimentarea cu energie electrică în regiunea în care se află centrala. Centrala de la Zaporijia, care are şase reactoare, este cea mai puternică din Ucraina. Ţara are alte trei centrale nucleare. Cele patru centrale nucleare ucrainene, care au împreună 15 reactoare, asigură aproximativ 44% din producţia de energie electrică a ţării, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA). În Ucraina a avut loc cea mai gravă catastrofă nucleară din istoria lumii, în 1986, când o explozie la Centrala de la Cernobîl a emanat un nor radioactiv care s-a extins deasupra Europei, dar şi a Ucrainei, Rusiei şi Belarusului, la acea vreme republici sovietice. Ucraina se află pe marginea unei crize economice, după pierderea unei părţi importante a bazinului de huilă Donbas - aflat sub controlul unei rebeliuni proruse - care-i furniza anterior cărbunele necesar funcţionării centralelor termice. Incidente considerate minore pot provoca întreruperi în alimentarea cu energie electrică a ţării.