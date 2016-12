Un reporter premiat cu Pulitzer în 2015 a renunţat la presă deoarece nu putea să îşi achite chiria

Jurnalistul Rob Kuznia, unul dintre laureaţii premiilor Pulitzer pe 2015, decernate luni, în Statele Unite ale Americii, a renunţat anul trecut la presă, întrucât nu putea să-şi plătească chiria, informează slate.com. The Daily Breeze, un mic ziar din oraşul Torrance din statul California, care are aproximativ 63.000 de abonaţi şi doar şapte reporteri, a reprezentat marea surpriză la gala de decernare a premiilor Pulitzer, anunţate luni, impunându-se la categoria "jurnalism local", cu o anchetă despre corupţia dintr-o şcoală districtuală săracă, ce a dus la concedierea unui administrator care era plătit cu sume exorbitante. Aceeaşi anchetă a determinat modificarea legislaţiei din statul California. Potrivit site-ului Poynter.org, totul a început cu un reportaj aproape banal, atunci când doi reporteri ai ziarului Daily Breeze, Rob Kuznia ş Rebecca Kimitch, "au început să cerceteze în amănunt documentele ce conţineau informaţii despre compensaţiile financiare primite de administratorul de la Liceul Union din districtul Cantinela Valley". Potrivit LA Observed, Rob Kuznia, al cărui reportaj despre sistemul de educaţie californian a declanşat investigaţia, a renunţat la jurnalism, pentru a putea să se întreţină. Rob Kuznia a părăsit cotidianul The Daily Breeze - şi, odată cu acesta, profesia de jurnalist - în 2014 şi lucrează în prezent pentru departamentul de comunicare al USC Shoah Foundation. Într-un interviu acordat site-ului Slate.com, Rob Kuznia a recunoscut că regretă într-o anumită măsură faptul că nu mai este jurnalist, dar a explicat pe de altă parte că îi era foarte greu să se descurce din punct de vedere financiar în perioada în care a lucrat pentru acel ziar, în contextul în care trebuia să plătească chirie pentru un apartament în Los Angeles. Cotidianul The New York Times a câştigat, ieri, trei premii Pulitzer.